Wir werfen einen Blick auf die aktuelle New York Fashion Week! Geht es nach dem Modespektakel, dann ist vor allem ein Fashionpiece der neue Styling-Liebling im Jahr 2024: Jogginghosen. Allerdings tragen wir sie nicht nur an besonders cozy Tagen, sondern auch im Luxus-Look.

Wie ihr das Trendpiece stylt, zeigen wir euch mit folgenden drei Outfits.

Jogginghosen erobern den Laufsteg

Dass Jogginghosen auch im Alltag getragen werden, ist nichts Neues. Doch auf den Fashion Weeks der Modemetropolen erlebt das Stylingpiece ein luxuriöses Upgrade. Denn die Jogginghose ist von nun an Teil des Quiet-Luxury-Trends. Heißt: wir kombinieren die bequeme Hose mit High Heels und anderen Kleidungsstücken oder Accessoires, die puren Luxus ausstrahlen, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken.

Mittlerweile ist das Kleidungsstück auch bei namhaften Designern beliebt. Das zeigen zahlreiche Fashionshows in New York, wie beispielsweise jene von Altuzarra. Und auch in Paris haben etwa Celine und Coperni gezeigt, dass Sweatpants ebenfalls zur Luxusgarderobe gehören.

Bild: Spotlight / Launchmetrics

Wer möchte, kann auch bei den Materialen auf Quiet Luxury setzen. Etwa mit Kaschmir, Seide oder Wolle. Auch die Schnitte der Jogginghosen können puren Luxus ausstrahlen. Sind sie an den Taillen und an den Knöcheln eng geschnitten, entsteht eine fließende Silhouette, die mit einem Gürtel im Taillen- oder Hüftbereich betont werden kann.

So stylt ihr das Trendpiece: 3 Outfit-Inspos

Wer jetzt weiß, dass er den Trend unbedingt ausprobieren möchte, sich aber nicht ganz sicher ist, wie er das Fashionpiece stylen soll – wir haben hier ein paar Outfit-Inspos für euch!

1. Princess Blue

Babyblue und Glitzer? Immer eine gute Kombi! Bralette, Statement-Sonnenbrille und eine Jacke in der Farbe der Jogginghose runden den Look ab.

2. Rockstar Chic

Schon klar, bei diesem Look stielt die Lederjacke mit Perlen-Applikation der Jogginghose eigentlich die Show. Doch das Hingucker-Piece wertet die klassische graue Sweatpants in Kombination mit Spitzen-Top und schwarzen Slingbacks unheimlich auf.

3. Sparkly Vibes

Edgy, lässig und ein Hauch von Eleganz – dieser Look hat einfach alles. Mit einem Sparkle-Schal, luxuriösen Ohrringen und einer Lederjacke im Kastenschnitt ist das Outfit sowohl für den Alltag als auch für ein fancy Afterwork-Event geeignet.