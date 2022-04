Der „The Big Bang Theory“-Star hat inzwischen zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Kaley Cuoco ist zwar erst 36 Jahre alt, doch sie zieht nun ein klaren Schlussstrich für sich und die Ehe. Denn sie will nie wieder heiraten.

Das verrät sie in einem aktuellen Interview mit der amerikanischen Glamour.

Kaley Cuoco will nie wieder heiraten

Schon zweimal stand die Schauspielerin vor dem Altar. Im Jahr 2013 mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting und 2018 mit dem Springreiter Karl Cook. Beide ihrer Ehen endeten in einer Scheidung. Weshalb sie nun harte Konsequenzen zieht. Denn Heiraten möchte sie in diesem Leben nicht mehr. Das verrät die 36-Jährige jetzt in ihrer Coverstory der amerikanischen Glamour.

„Ich werde nie wieder heiraten“, so Kaley. „Ich liebe die Liebe. Und ich bin nicht jemand, der für sich selbst bleiben will“, fügt die Schauspielerin hinzu. „Ich würde es lieben, eine langjährige Beziehung oder Partnerschaft zu haben. Aber heiraten werde ich nicht mehr. Ganz bestimmt nicht. Das könnt ihr wortwörtlich so aufs Cover drucken“, sagt die 36-jährige Schauspielerin und lässt dabei auf jeden Fall keinen Interpretationsspielraum.

Kaley Cuoco: „Das Leben ist zu kurz, man muss etwas tun, wenn man unglücklich ist“

Seit ihrer Trennung von Ehemann Karl Cool im letzten September ist Kaley wieder Single. Und sie genießt das Alleinsein in vollen Zügen. Wie sie Extra in einem Interview verraten hat. Sie verbringt viel Zeit mit ihren Freunden und ihrem Hund und widmet sich ihrer Karriere.

Trotzdem hat die Darstellerin in den sozialen Medien sehr offen zugegeben, dass sie seit dem letzten Jahr auch zu kämpfen hat. Zum Teil auch mit dem, was sie persönlich möchte und was sie haben sollte. Besonders mit der Familienplanung setzt sie sich selbst unter Druck. Möchte sie Kinder oder nicht? „Kann ich all diese Dinge haben? Will ich diese Dinge?“, diesen inneren Zwiespalt gibt sie gegenüber Glamour ganz offen zu. Und wie wir wissen, ist es eine Frage, die sich sehr viele Frauen stellen. „Es ist schon komisch, wie sich ein Teil des Lebens so verdammt gut anfühlen kann und der andere wie ein Chaos“, erklärt Kaley.

Ihre Karriere ist ihr wichtig, weshalb sie offen zugibt, dass sie mit ihrer Karriere verheiratet ist. Die war nämlich ihre erste Liebe. Doch das Leben ist laut Kaley einfach viel zu kurz. Deshalb sollte man schleunigst etwas unternehmen, wenn man unglücklich ist.

Könnt ihr Kaleys Entscheidung, nie wieder zu heiraten, verstehen? Ja, die Ehe wird heutzutage sowieso total überbewertet. Nein, beim nächsten Mal könnte es ja klappen.

Quiz Maker – powered by Riddle