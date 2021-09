Traurige Nachrichten aus Hollywood. Das einstige Traumpaar Kaley Cuoco und Karl Cook geben nach drei Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Die Schauspielerin und der Pferde-Sportler haben ein gemeinsames Statement veröffentlicht.

Die Trennung sei einvernehmlich geschehen, so das Ex-Paar.

Kaley Cuoco und Karl Cook getrennt

Im Februar haben die beiden ihr fünf-jähriges Jubiläum gefeiert. Vor drei Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Und jetzt ist alles aus! Kaley Cuoco und Karl Cook haben ihre Trennung bekannt gegeben. In einem gemeinsamen Statement gegenüber dem People-Magazin sagen sie: “Trotz unserer tiefen Liebe und unseres Respekts füreinander haben wir erkannt, dass unsere derzeitigen Wege in entgegengesetzte Richtungen führen.”

Sie beteuern aber, dass es kein böses Blut zwischen ihnen gibt: “Wir haben so viel unseres Weges in der Öffentlichkeit geteilt, und obwohl wir es vorziehen würden, diesen Aspekt unseres persönlichen Lebens privat zu halten, so wollen wir unsere gemeinsame Wahrheit offenlegen. Es gibt keine Wut oder Feindseligkeit, ganz im Gegenteil.”

Abschließend bittet das Ex-Paar, ihre Privatsphäre zu respektieren. “Wir haben diese Entscheidung gemeinsam und mit großem Respekt und Rücksicht aufeinander getroffen und bitten Sie, dasselbe zu tun und zu verstehen, dass wir keine weiteren Details mitteilen oder uns weiter äußern werden.”

Vor kurzem gab es noch Liebesschwüre

Das Liebes-Aus kommt sehr überraschend! Denn noch vor ein paar Wochen posteten beide liebevolle Botschaften übereinander auf Instagram. Kaley etwa teilte ein Foto von sich und ihrem Noch-Ehemann Karl, auf dem sie sich innig küssen. Dazu schreibt sie: “Alles Gute zum Fünf-Jährigen. Du bist die verrückteste Person, die ich kenne. Ich kann mich an ein Leben ohne dich nicht mehr erinnern…was für ein langweiliges Leben das wohl gewesen sein muss! Ich liebe dich!”

Und auch Karl hat nichts als rührende Worte für Kaley über. Zum drei-jährigen Hochzeitstag schreibt er: “Ich bin genauso erstaunt wie du, dass diese drei Jahren so schnell vergangen sind. Ich liebe dich so sehr und ich kann es gar nicht erwarten, noch eine Million Jahre mit dir zu verbringen.” Doch nur zwei Monate später haben die beiden nun ihre Trennung verkündet…