Der Sommer war fürs Pläne schmieden da – im Herbst wird gehandelt! Manchmal weiß man aber nicht so genau, wo man eigentlich beginnen soll. Aber keine Sorge: Ein paar Sternzeichen erleben sogar noch im September eine Begegnung, die sie ganz schön beeinflussen wird.

Und welche das sind, erfährt ihr hier!

Stier

Der Stier nutzt den Sommer gerne, um über sein Leben zu reflektieren und um Pläne zu schmieden, was ab sofort anders laufen soll. Doch bei der Umsetzung sind seine Vorhaben schon oft gescheitert, da er einfach nicht weiß, wie und wo er beginnen soll. Damit ist jetzt aber Schluss! Denn das Sternzeichen trifft noch in diesem Monat auf eine Person, die ganz genau weiß, was zu tun ist. Eine Art Leitfigur und Inspirationsquelle. Und auch wenn es der Stier zu Beginn noch nicht ganz realisiert, könnte diese Begegnung Einfluss auf sein ganzes Leben haben…

Löwe

Auch wenn der Löwe ganz genau weiß, was er will, kann ihm genau das auch zum Verhängnis werden. Denn manchmal ist er einfach zu verkopft und blickt nicht mehr über den Tellerrand hinaus. Höchste Zeit, dass sich hier etwas ändert. Und weil es alleine oft sehr schwer ist, aus diesem Strudel hinauszufinden, kommt diesem Sternzeichen schon bald jemand zur Hilfe – und das ohne, dass der Löwe es merkt. Doch mit der Zeit wird er erkennen, dass eine ganz bestimmte Person mitverantwortlich ist, dass es plötzlich wieder vorangeht.

Skorpion

Der Sommer ist für den Skorpion eher einsam verlaufen. Die gute Nachricht ist aber, dass sich das im Herbst endlich ändern wird! Denn in diesem Monat trifft dieses Sternzeichen auf jemanden, auf den es schon sein ganzes Leben lang gewartet hat. Man könnte fast meinen, dass diese Begegnung schicksalhaft sein wird. Das muss aber nicht gleich bedeuten, dass die große Lieben vor einem steht. Auch neue Freundschaften können sehr wertvoll sein und einen dazu bringen, neue Wege einzuschlagen.