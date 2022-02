Nicht alle Paare bei „Love is Blind“ werden immer vorgestellt. Denn in der aktuellen Staffel des Liebesexperiments verlobten sich noch zwei weitere Paare. Die sah man allerdings kaum vor der Kamera. Ihre Liebesgeschichte teilten die Teilnehmer der Show über ihre Instagram-Acounts mit.

Auch wenn es bei beiden Paaren zu keiner Hochzeit gekommen ist, sind sie überzeugt von dem sozialen Experiment.

Zwei verlobte Paare bei Love is Blind ohne Screentime

Nicht alle Paare in der Show bekommen auch die Chance, am Ende in der Serie auf Netflix zu sehen zu sein. Das beweist ein Instagram-Posting mehrerer Kandidaten der aktuellen zweiten Staffel. Bei dem sozialen Experiment, wo sich Paare miteinander verloben, ohne sich jemals gesehen zu haben, haben sich diese Staffel noch zwei weitere Paare verlobt. Doch sie bekamen einfach keine Screentime. Nun teilte unter anderem die Kandidatin Caitlin McKee ihre persönliche Liebesgeschichte mit ihrem Ex-Verlobten Joey Miller aus den Pods mit.

„Was ihr nicht gesehen habt, ist, dass ich auch die Liebe in den Pods gefunden habe und die Show mit einem Verlobten verlassen habe“, so die Kandidatin auf ihrem Instagram-Account. „@millerj5001 [Joey] und ich hatten einen fantastischen Sommer und Herbst – Mit Reisen, die Familien des anderen kennenzulernen und eine echte Beziehung ohne die Kameras und die Crew aufzubauen“, schreibt Caitlin weiter.

Eine bedeutungsvolle Erfahrung

Für ihren Ex-Partner Joey Miller sei es auf jeden Fall eine bedeutungsvolle Erfahrung gewesen. „Ich habe mich zu 100 % darauf konzentriert, herauszufinden, wer ich bin, was ich in einem Lebenspartner brauche und was ich für eine lebenslange Beziehung bieten kann“, so der Show-Teilnehmer.

Die Beziehung von Joey und Caitlin endete abseits der Kameras. „Obwohl wir uns vor kurzem entschieden haben, getrennte Wege zu gehen, werden wir Freunde bleiben und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, erzählt Caitlin in ihrem Posting.

Auch Kara und Jason verlobten sich bei „Love is Blind“

Neben Joey und Caitlin wurde auch Kara Williams und Jason Beaumonts Verlobung nicht in der Show gezeigt. Davon erzählt der Show-Teilnehmer Jason auf seiner Instagram-Seite. „Kara ist eine der charismatischsten, liebevollsten und hilfsbereitesten Menschen, die ich je getroffen habe. Sie ist zweifellos eine der stärksten Frauen, die ich je um mich hatte“, so Jason über seine Ex-Partnerin. Leider ist aus ihrer Verlobung auch nichts Langfristiges geworden. Doch das mache die außergewöhnliche Erfahrung nicht weniger wertvoll.

Natürlich sei die Show eine Achterbahn der Gefühle gewesen, doch am Ende des Tages hätten die beiden immer wieder einen Weg gefunden sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. „Leider haben sich unsere Wege inzwischen getrennt, aber das wird mir nie die Gefühle und die Liebe nehmen, die ich während dieses Prozesses für sie empfunden habe“, offenbart Jason in seinem Instagram-Posting.