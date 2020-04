Jeder fragt sich im Laufe seiner Beziehung: Ist er die Liebe meines Lebens? Natürlich gibt es keinen sicheren Beweis dafür, aber diese fünf Anzeichen lassen vermuten, dass du deinen Seelenverwandten bereits gefunden hast:

1. Du akzeptierst seine Ecken und Kanten

In jeder Beziehung kommt irgendwann der Moment, in dem die rosarote Brille verschwindet und wir an unserem Partner nicht mehr alles so super toll und liebenswert finden. Hast du allerdings die Liebe deines Lebens gefunden, möchtest du nicht eine Kleinigkeit an ihm ändern, weil er einfach so ist, wie er ist und das ist auch gut so!

2. Du bist einfach du selbst

Du machst dir keine Gedanken, was er über dich denken könnte und kannst einfach du selbst sein? Du ziehst deinen Bauch nicht ein, auch wenn du nach dem Essen aussieht, als wärst du im siebten Monat schwanger? Du kannst immer deine Meinung sagen, weil du weißt, er wird dich auf keinen Fall verurteilen? Glückwunsch, es scheint, als hättest du den Richtigen bereits gefunden.

3. Ihr habt die gleichen Ziele

In puncto Zukunftsplanung ist es nicht immer leicht, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wenn du mit ihm über deine Pläne und Ziele für die Zukunft sprichst und er die gleichen Vorstellungen hat, dann lass ihn nicht wieder gehen.

4. Du verliebst dich jeden Tag aufs Neue in ihn

Du siehst ihn einfach nur an und könntest vor Glück platzen? Wenn ihm ein kleines Missgeschick passiert und er dich peinlich berührt anschaut, fühlst du tausend kleine Schmetterlinge im Bauch? Genieße dieses Gefühl, es ist ein klares Zeichen, dass er der Eine für dich ist.

5. Ihr könnt miteinander streiten

In einer Beziehung sind Auseinandersetzungen wichtig und vor allem ist es von Bedeutung, wie ihr miteinander streitet. Schaffst ihr es, eure Meinungen auch während eines Streits zu akzeptieren und seid um Kompromisse bemüht? Achtet ihr darauf, euch nicht gegenseitig Dinge an den Kopf zu werfen, von denen ihr wisst, sie verletzen den anderen zutiefst? Dann habt ihr gute Chancen, dass eure Liebe lange halten wird.