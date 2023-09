Die neue Serie „One Piece“ zählt zu den größten Überraschungshits des Jahres. Sie landete direkt auf Platz 1 der Netflix-Charts und vor allem auf Social Media wird die Live-Action-Adaption der Manga-Vorlage derzeit so richtig gefeiert. Natürlich stellen sich viele Fans nun aber auch die Frage: Werden die Strohhüte erneut die Segel auf Netflix setzen?

Die Macher der Serie haben sich in einem Interview jetzt zu einer möglichen Fortsetzung geäußert.

„One Piece“: Kommt eine zweite Staffel?

Netflix hat sich die Rechte an einer der weltweit bekanntesten Manga- und Animeserie gesichert – „One Piece“. Bereits seit den 1990er-Jahren können Fans den Piraten Monkey D. Ruffy auf seiner Suche nach dem legendären One Piece begleiten. Und der charismatische Gummimensch und seine Crew haben sich über die Jahre hinweg eine beachtliche Fanbase aufgebaut.

Für den Streamingriesen offenbar ideale Voraussetzungen, um eine Live-Action-Adaption zu produzieren und direkt einen Überraschungshit zu landen. Die Serie hat es sich gleich nach dem Start auf Platz eins der Seriencharts gemütlich gemacht und die Herzen von Anime-Fans und Strohhut-Neulingen zugleich im Sturm erobert. Selbst skeptische Stimmen feiern die Serie gerade auf Tiktok und Co. Nach einem Binge-Marathon stellen sich nun aber viele natürlich die Frage aller Fragen: Wird es eine Fortsetzung geben? Immerhin bietet die Vorlage genügend Stoff für weitere Staffeln. Und auch im Finale der ersten Season werden weitere Abenteuer angedeutet.

Das Drehbuch steht bereits

Gleich vorweg, offiziell bestätigt ist derzeit noch nichts. ABER: Seitens der Macher gibt es jetzt gute Neuigkeiten. In einem Interview mit Variety sprach Marty Adelstein, CEO der Tomorrow Studios (die „One Piece“ auf Netflix produzieren), über die Fortsetzung der Serie und verrät: „Wir haben Drehbücher fertig“. Die Skripte für einen möglichen Drehstart sind demnach also bereits abgeschlossen.

Wann können wir mit neuen Folgen rechnen?

Das beste: Bei grünem Licht von Netflix könnte Staffel 2 bereits 2024 erscheinen! Das deutet zumindest die Präsidentin der Produktionsfirma, Becky Clements, an. „Realistisch gesehen ist es möglich, dass es in einem Jahr losgeht, wenn wir sehr schnell vorankommen. Irgendwo zwischen einem Jahr und 18 Monaten könnten wir bereit für die Veröffentlichung sein.“, so Becky Clements.

Allerdings gibt es einen Haken: Selbst wenn Netflix das offizielle „Go“ für die Fortsetzung gibt, kann sich die Produktion wohl noch um einige Zeit verzögern. Der Grund: Der Streik in Hollywood. Zur kurzen Erklärung: Nachdem die Schauspieler:innengewerkschaft Sag-Aftra bei Verhandlungen keine Einigung mit dem Verband der TV- und Filmstudios (AMPTP) gefunden hat, hat sich die Gewerkschaft dem seit Mai andauerndem Streik der Autor:innengesellschaft (Writer’s Guild) angeschlossen. Seitdem steht Hollywood förmlich still. Die Dreharbeiten für „One Piece“ können daher frühestens nach dem Ende der Streiks beginnen. Die Verhandlungen in Hollywood dauern jedoch noch an. Fans müssen sich daher wohl tatsächlich noch etwas länger gedulden.