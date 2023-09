Ein mysteriöses „goldenes Ei“, das kürzlich in 3300 Meter Tiefe am Meeresgrund des Pazifiks im Golf von Alaska entdeckt wurde, gibt Forschern Rätsel auf. Und auch im Netz wird mittlerweile wild spekuliert, worum es sich bei dem Fund handeln könnte – sogar von Außerirdischen ist die Rede.

Auch wir haben uns ein paar Gedanken zu dem mysteriösen Ei gemacht und ein paar – nicht so ernstgemeinte – Theorien rund um das nicht-identifizierbare Objekt aufgestellt.

„Goldenes Ei“ am Meeresgrund: 5 Theorien

Auch hier nochmal vorweg: hierbei handelt es sich um wilde, nicht ernstgemeinte Spekulationen, die im Zuge einer ziemlich lustigen und eskalierten Redaktionssitzung entstanden sind 😀

1. Spongebob

Ist das etwa Spongebob? Oder ein Haus aus seinem Dorf? Could be! Denn das Wort Schwamm kam in den Berichten der Wissenschaftler:innen, die an der Expedition beteiligt waren, tatsächlich häufiger vor. Was wird uns hier vorenthalten?! Gibt’s Spongebob etwa wirklich? OMGEEEE, wenn das stimmt, dann melden wir uns hiermit gleich fürs erste Meet-and-Greet mit ihm an!

2. Der goldene Schnatz

Ahhhh, da ist er hin! Der goldene Schnatz hat sich bei diesem Quidditch-Spiel von Harry Potter & Co wohl ziemlich gut versteckt. Da sind wohl keine Potterheads unter den Wissenschaftler:innen der Expedition. Achtung, liebe Forscher:innen im Labor: haltet nach seinen Flügeln Ausschau und passt auf, dass er euch nicht davonfliegt, der kann ziemlich schnell sein!

3. Ein Ei von Außerirdischen

Die Idee, die gerade auch online diskutiert wird, es könnte sich bei dem mysteriösen Fund um ein goldenes Ei von Außerirdischen handeln, finden wir eigentlich auch ziemlich gut. Immerhin haben ja auch die Forscher:innen gesagt, dass sie so etwas noch nie gesehen haben. Hmmm, warum wohl? WEIL ES VIELLEICHT NICHT VON DIESER WELT IST?! LITERALLY!!!!

4. Meeeeeein Schatz

Hey Gollum, hast du uns da etwas verheimlicht? Gibt’s noch einen Schatz? Die nennen ihn übrigens ein „mysteriöses goldenes Ei“! Falls du ihn sucht, er liegt 3300 Meter tief unter Meer!

5. Der Stöpsel vom Meeresboden

Oh oh. Na gut, wenn die Forscher:innen da jetzt wirklich den Stöpsel gezogen haben, dann werden wir das spätestens in ein paar Tagen merken …