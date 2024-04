Die „Villa der Verflossenen“ öffnet am 3. April wieder ihre Türen und wahre Reality TV-Fans wissen ganz genau, was das bedeutet: „Prominent getrennt“ geht wieder los! Das lange Warten hat ENDLICH ein Ende. Das beliebte Format geht ab heute offiziell in die dritte Runde.

Insgesamt wohnen wieder acht Ex-Promi-Paare unter einem Dach.

Mittlerweile ist es gar nicht mehr so easy einen Überblick über alle Reality-Formate zu behalten, denn das Angebot ist vielfältig. Was Trash-TV angeht, hat RTL+ aber ganz klar die Nase vorne! Gerade erst nahm uns der Streamingdienst auf die Insel der Versuchung aka. Temptation Island mit und jetzt dürfen wir uns auch schon auf den Sendestart der nächsten Reality-Sendung freuen. Die „Villa der Verflossenen“ öffnet offiziell ab heute wieder ihre Pforten und begrüßt insgesamt acht Ex-Promi-Paare. „Prominent getrennt“ geht in die dritte Runde. Yaaaay!

In Südafrika werden sich Ex-Couples aus der Realitylandschaft einer großen Herausforderung stellen. Sie ziehen nämlich eine Villa, um dort GEMEINSAM um eine Preissumme von 100.000 Euro zu kämpfen. Alles, was sie dafür tun müssen, um am Ende wirklich zu gewinnen: Die Ex-Paare müssen versuch zusammenarbeiten und lernen, sich gegenseitig vertrauen. Das bedeutet: öffentliche Schlammschlachten und Streitigkeiten der Ex-Promi-Paare aus der Vergangenheit beiseite zu legen. Wie viele Ex-Pärchen das wohl schaffen werden? Das ist hier die große Frage; schließlich gibt es auch in der neuen Staffel einige Couples, bei denen nach ihrer Trennung immer noch ziemlich dicke Luft herrscht …

Viel Gesprächsstoff in Staffel drei?

Wer sich die diesjährigen Teilnehmer:innen der Staffel ansieht und bereits das eine oder andere Wissen über die Reality-Couples besitzt, weiß: Drama ist vorprogrammiert! Denn eine Wohngemeinschaft mit Reality-Stars, die dann auch noch frisch getrennt sind, kann nichts anderes als ganz viel Gossip und Streitereien bedeuten.

Diese Ex-Promi-Paare sind bei der dritten Staffel von „Prominent getrennt“ dabei:

Sarah Liebich und Nico Legat

Michelle Monballjin und Mike Cees

Luisa Früh und Max Bornmann

Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat

Kim Virginia und Emanuell Weißenberger

Melina Hoch und Tim Kühnel

Gina Beckmann und Emily

Als ob die ganze Sache nicht schon kompliziert genug wäre, kommt auch noch hinzu, dass sich manche der Teilnehmer:innen bereits in anderen Formaten näher kamen. Wie etwa Tommy und Melina in der ersten Staffel von „Are You The One: Reality Stars in Love“ oder Sandra und Max, ebenfalls im gleichen Format, allerdings in der dritten Staffel. Und auch zwischen Melina und Max soll etwas gelaufen sein, wie Kim Virginia im Teaser von „Prominent getrennt“ verrät. Fans warten schon gespannt darauf, ob auch das möglicherweise zu Drama in der neuen Staffel führen wird. Plus: offenbar gibt’s auch noch dicke Luft zwischen Kim Virgina und Sandra. Die beiden können sich angeblich nicht wirklich leiden … klingt schon jetzt nach einer ziemlich aufregenden Staffel!

„Prominent getrennt“ gibt es ab heute (3. April) jeden Mittwoch auf RTL+ zu streamen