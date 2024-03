Seit Jahren erobert Reality-TV mit verschiedensten Formaten und Persönlichkeiten unsere Trash-TV-Herzen. Und diese Leistung soll nun gewürdigt werden! RTL+ verkündet, dass im Herbst 2024 erstmals in Deutschland die sogenannten „Reality Awards“ an die beliebtesten Reality-Formate und -Stars vergeben werden sollen.

Diese Neuigkeiten gab der Streamingdienst in einer Pressemitteilung bekannt.

Reality-Stars werden gekrönt

Ob „Dschungelcamp“, „Sommerhaus der Stars“, „Der Bachelor“ oder „Temptation Island“ – wenn es um Reality-Formate geht, haben die TV-Sender RTL und RTL+ die Nase ganz weit vorne. Das Angebot ist vielfältig und der Unterhaltungswert groß! Über die Jahre hinweg haben viele dieser Trash-TV-Formate so manche Reality-Stars hervorgebracht. Welche unvergessliche Persönlichkeit hat sich in euer Gedächtnis eingebrannt? Wir müssen direkt an Kim Virginia, Mike Heiter, Gigi Birofio oder Walentina Doronina denken. Denn sie haben mit ihrer Teilnahme bei den jeweiligen Formaten nicht nur für viel Entertainment, sondern auch für ordentlich Drama gesorgt. Also genau das, was wir wollen!

Und obwohl wir diesen Reality-Persönlichkeiten so manch unterhaltsamen Abend verdanken, gab es bisher keinen Preis, der ihre TV-Leistung würdigte. Das soll sich jetzt ändern! Trash TV-Fans aufgepasst: Im Herbst 2024 wird RTL+ erstmals die sogenannten „Reality Awards“ verliehen! Say whaaaat? Diese großen Neuigkeiten gab der Streamingdienst nun in einer Pressemitteilung bekannt. Auch auf Instagram teilte der Sender die News: „Die Oscars können einpacken 🏆😱 Im Herbst 2024 verleiht RTL+ erstmals die „Reality Awards“ an unsere liebsten Stars und Sternchen aus der Branche 🌟“.

Drama incoming?

„Wer ist der einzig wahre Reality King und wer die unbestrittene Queen? Welcher Reality-Star hat für die schönsten und wer für die emotionalsten Momente des Jahres gesorgt?“, heißt es in der Ankündigung zu der neuen Award-Show weiter – und das heißt schon jetzt: Diese Award-Show wird garantiert aufregend! Wer am Ende einen „Reality Award“ ergattert, liegt in den Händen der Zuschauer:innen. Sie dürfen nämlich im Vorfeld in den verschiedenen Kategorien eine Stimme für ihrer Favorit:innen abgeben. Infos zum Ausstrahlungstermin, sowie zu den wählbaren Kategorien und dazu wann das Voting startet, gibt es bislang allerdings noch nicht. Dafür müssen wir uns offenbar noch ein wenig gedulden! Was wir jedoch schon wissen: Den Award-Abend gibt es dann auf RTL+ zu sehen.

Die Freude unter den Reality-Fans ist seit der Ankündigung jedenfalls groß! In den Kommentaren auf Instagram teilen zahlreiche User:innen ihre Vorfreude und kündigen parallel dazu ihre persönlichen Nominierungen an. „Kim Virginia verdient definitiv einen Award“, schreibt eine Userin. „Mike Heiter hat das so verdient, was er erleiden musste mit dieser Kim“, merkt eine andere Person an. Eine weitere Userin beschäftigt hingegen eine ganz andere Sache. Sie möchte wissen, ob es auch eine Kategorie für den „Fremdgeher des Jahres“ geben wird. Wenn man an die vergangenen Staffeln von Temptation Island zurückdenkt, dann gäbe es hier so einige Kandidat:innen, die nominiert werden könnten … Stellt euch mal vor, wie viel Gesprächsstoff sich nach diesem Abend ergeben wird? Schließlich ist es DIE Reunion unzähliger ehemaligen TV-Show-Kandidat:innen. Und ein Award-Abend mit Reality-Stars kann fix nur eines heißen: DRAMA & GOSSIP!

