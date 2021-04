Auch wenn sich die höheren Temperaturen noch nicht permanent durchgesetzt haben, verraten die ersten Blüten und Sonnenstrahlen bereits: Der Frühling ist da.

Die neue Jahreszeit weckt neue Lebensgeister. Gerade aber in Zeiten von Social Distancing und Lockdowns sollten wir die Zeit zum Entspannen nutzen. Wie so ein relaxter Tag im Frühling aussehen könnte, zeigen wir euch hier:

Einen Tag Blau machen

Der Wecker läutet nicht, denn wir haben uns mitten in der Woche einfach grundlos einen Urlaubstag genommen. Ohne Ziel und ohne Verpflichtungen. Vorher haben wir natürlich das Wetter auf Sonnenschein gecheckt und die Wohnung geputzt. So wissen wir genau: Nichts steht im Weg, heute mal komplett Blau zu machen. Wir schlafen also so lange, bis unsere biologische Uhr das Zeichen fürs Frühstück gibt. Das holen wir uns heute Mal ausnahmsweise von der teureren Bäckerei, die auch etwas weiter weg ist als der Hofer ums Eck. So können wir den Tag gleich mit einem entspannten Spaziergang beginnen.

Wieder zu Hause angekommen gönnen wir uns erstmal eine große Tasse Kaffee und genießen unser teures Frühstück. Gleich danach geht unser Tag der Entspannung auch schon weiter, am besten mit einem After-Breakfast-Schläfchen. Wir wollen uns heute ja nicht allzu anstrengen und so ein Nickerchen am Vormittag ist schon was Schönes, besonders wenn wir uns ein Beispiel an unserer Katze nehmen und uns den sonnigsten Platz in der Wohnung suchen. So kriegen wir gleich auch das meiste aus der Frühlingssonne heraus.

Meditation zwischendurch

Egal ob wir gerade einen freien Tag haben oder nicht: Eine kleine Meditation zwischendurch kann uns helfen, unsere Energiespeicher wieder aufzufüllen. Egal ob im Schneidersitz oder liegend: Konzentrieren wir uns eine Viertel Stunde nur auf unsere Atmung, fällt es uns später wieder leichter uns auf die wesentlichen Dinge zu besinnen. Statt Meditation, können wir auch ein Runde Yoga machen oder um den Häuserblock laufen. Wer an seinem freien Tag noch dazu eine kleine Sporteinheit einlegt, fühlt sich gleich viel fitter und besser und wer weiß, vielleicht motiviert uns das, auch an den nächsten Tagen wieder etwas aktiver zu werden.

Eis essen zwischen Blüten

Nachdem wir an unserem freien Tag aber auch nicht zu viel Sport machen sollten, wird es Zeit für einen Snack, der den milden Temperaturen gerecht wird. Wie wär’s mit einem Eis-To-Go bei einem Spaziergang zwischen den ersten blühenden Bäumen und sanften Sonnenstrahlen, die durch die Äste unsere Haut sanft bräunen. Statt zu Telefonieren oder unsere Gedanken um diverse To-Dos und Pflichten drehen zu lassen, können wir ganz einfach die Kopfhörer ins Ohr stecken und unseren Lieblingssong aufdrehen oder wir lauschen einfach dem Vogelgezwitscher.

Picknick mit Freunden

Wer nur dann entspannen kann, wenn er seine Liebsten um sich hat, muss nicht darauf warten bis die Restaurants wieder öffnen. Bei einem Picknick im Freien mit ein, zwei Freunden (je nachdem, was die Corona-Maßnahmen erlauben) lässt sich der stressige Alltag ebenso gut vergessen und der Frühling so richtig genießen.

Home-Spa und Filmabend

Und weil wir den ganzen Tag das Frühlingswetter genossen haben, lässt es sich am Abend umso besser zu Hause entspannen, am besten in der Badewanne mit einer Gesichtsmaske und ein paar Kerzen. Danach können wir uns komplett entspannt ins Bett kuscheln und einen Film anschalten. Mit einem Tag voller Entspannung hinter uns lassen sich die nächsten Tage bis zu Wochenende gleich viel besser überstehen.