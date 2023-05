So günstig wie möglich zu verreisen bedeutet oft auch, auf das ein oder andere Gepäck zu verzichten. Denn wer alles in das Handgepäck bekommt, spart meist viel Geld. Das dachte sich auch eine 19-jährige Frau aus Australien – und versuchte ein ziemlich extremes Layering, um den Kosten für Gepäck zu entgehen.

Zumindest optisch war dieser Plan definitiv ein Highlight.

Nach Girlstrip: 19-Jährige versucht, Übergepäck zu verhindern

Wir geben es gerne zu: auch wir neigen dazu, für Kurzurlaube viel zu viel Gepäck mitzunehmen. Man weiß ja schließlich nie, was einen auf Reisen erwartet – vielleicht braucht man ja doch sowohl die dicke Regenjacke als auch den XXL-Sonnenhut und das Cocktailkleid! Doch das kostet meist jede Menge Geld. Denn wer günstig verreisen will, verzichtet nur allzu gerne auf Aufgabegepäck. Der Aufpreis für einen großen Koffer ist schließlich nicht zu unterschätzen und mit den richtigen Pack-Hacks sollte alles doch auch in einen kleinen Handgepäckskoffer passen, oder?

Das dachte sich auch die 19-jährige Adriana, die bei ihrem Girlstrip nach Melbourne auf einen kleinen Koffer setzte. Doch als sie für die Heimreise packte, fiel ihr auf: nicht alles passt in den Koffer. Direkt am Flughafen kommt dann auch die erschreckende Bilanz: Adrianas Handgepäck hat drei Kilogramm zu viel. Wenn sie nicht irgendwie Gepäck loswird, muss sie den Koffer also aufgeben – und 62 australische Dollar (rund 38 Euro) extra zahlen.

Doch Adriana ist vorbereitet – und hat sich offensichtlich von dem ein oder anderen TikTok-Video inspirieren lassen. Denn immer wieder kursieren online Hacks, wie man denn zusätzliches Gepäck einfach reinschmuggeln kann. Wie etwa ein Kopfkissen mit Kleidung füllen – Polster sind an Bord ja zusätzlich zum Handgepäck erlaubt. Adriana versucht sich allerdings an einem Klassiker: sie versucht, so viel Kleidung wie möglich einfach anzuziehen. Das könnt ja ein Look sein, oder? Und vielleicht geht das Outfit ja auch als Shrek-Cosplay durch?

via GIPHY

Teenager muss für Gepäck bezahlen

In einem Video sieht man, wie viel Kleidung die junge Frau wirklich anziehen kann. Schicht für Schicht packt sie die Klamotten aus ihrem Koffer auf ihren Körper und kreiert einen ganz besonderen Layering-Look. Letztlich ist ihre Oversized-Jeansjacke sogar so eng, dass sie die Knöpfe kaum mehr schließen kann – und sogar ihr iPad stopft sie in ihre Hose. Sechs Kilo soll sie sich so umgebunden haben.

„Ich sah aus wie ein Bär“, erzählt die junge Frau gegenüber „South West News Service“. „Ich hatte ungefähr sechs Schichten an und Sachen in meinen Taschen.“ In ihrem Koffer waren dann nur mehr zwei Paar Schuhe, eine Tasche, eine Jeans und einige Paar Socken. Doch während Adriana in dem Video noch siegessicher zu dem finalen Check-in geht, scheint der Plan letztlich nicht aufgegangen zu sein. Denn wie mehrere Medien berichten, durfte die junge Frau dann doch nicht so einsteigen und musste tatsächlich das Geld für einen aufgegebenen Koffer zahlen.

In einem Statement betont die betroffene Fluglinie Jetstar Airways, warum der Trick der jungen Frau zum Scheitern verurteilt war. „Wir sehen zwar die lustige Seite, aber wir haben Grenzen für das Handgepäck, damit es für alle fair ist“, heißt es in einem Statement. „Wenn wir kontrollieren, wie viel Gepäck die Passagiere mit an Bord nehmen, hat jeder Platz für seine Sachen und wir erfüllen unsere Sicherheitsanforderungen.“ Für die nächste Flugreise sollten wir also vielleicht doch nicht auf alle Pack- und Stylingtipps von TikTok vertrauen.