Schon vor wenigen Wochen überraschte Billie Eilish mit Neuigkeiten: Die Sängerin präsentierte sich im neuen, platinblonden Look. Das sollen aber nicht alle News gewesen sein, denn kürzlich postete sie ein Teaser-Video zu einem neuen Song auf Instagram.

Die Hoffnung ist also groß, dass wir uns auch bald auf ein neues Album der 19-Jährigen freuen dürfen.

Neues Billie-Eilish-Album im Anmarsch?

Man muss kein Sherlock Holmes sein, um zu erkennen, dass sich in der Musik-Laufbahn von Billie Eilish etwas Großes anbahnt. Kürzlich postete die 19-Jährige ein Bild von sich im komplett neuen Look auf Instagram und schrieb dazu: “things are comingggg“. Allein schon diese Nachricht, in Kombination mit einer vollkommen erblondeten Billie, ließ Fans ausrasten. On top gab’s jetzt noch ein Teaser-Video, in dem die Sängerin einen neuen Song ankündigt.

Das 15 Sekunden lange Video trägt den Titel “Happier Than Ever” und zeigt Billie Eilish in gewohnt nachdenklicher Manier, die gerade ein paar neue Töne anstimmt. Und wie wir alle wissen, sind neue Songs fast immer Teil eines neuen Albums. Konkrete Details dazu gibt es zwar noch nicht, doch die Vorfreude steigt…

Neuer Song bereits in Doku angeteasert

Waschechte Fans der Sängerin haben bestimmt schon ihre Doku “The World’s a litte blurry” gesehen – zu finden auf Apple TV+. Darin gab es bereits erste Hinweise zu dem neuen Song “Happier than Ever”. Ihre Follower freuen sich jedenfalls auf alles, was kommen mag. Binnen weniger Stunden hatte das Teaser-Video auf Instagram fast 14 Millionen Aufrufe.

Zu lesen sind Kommentare wie “Ich hab’s gewusst”, “Ich glaube mein Herz ist gerade stehen geblieben” und zahlreiche “Oh mein Gott!”-Ausrufe. Wir sind also mehr als bereit für neue Songs der Musikerin.