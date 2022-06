Der Sommer ist im vollen Gange. Es ist warm, die Sonne scheint und der nächste Urlaub steht bald an – das bereitet uns alles sehr viel Freude. Bei manchen Sternzeichen sorgen allerdings nicht nur die steigenden Temperaturen für gute Laune. Denn laut ihrem Horoskop bahnt sich für sie ein Liebescomeback im kommenden Juli an.

Diese Tierkreiszeichen sollten die Augen nach ihrem/ihrer Ex offenhalten.

Krebs

Dem Krebs schwirrt schon seit längerem eine bestimmte Person aus seiner Vergangenheit ständig im Kopf herum. Die Erinnerungen lassen ihn einfach nicht mehr los. Und im Juli könnte diese Person nach langer Zeit wieder zufällig in sein Leben treten und alte Gefühle wieder aufflammen lassen. Ein Liebescomeback scheint dann in greifbarer Nähe zu sein. Dann muss der Krebs sein Glück einfach nur auf sich zukommen lassen. Denn die beiden sind auch nach langer Zeit noch auf derselben Wellenlänge und müssen feststellen, dass ihre Gefühle immer noch da sind.

Skorpion

Der Skorpion trifft nach langer Zeit eine Affäre wieder, mit der es schon damals hätte ernst werden können. Zwischen dem Skorpion und dieser Person hat es damals nämlich mächtig gefunkt. Leider ist es nie zu einer festen Beziehung gekommen, weil die Umstände einfach nicht gepasst haben. Im Juli könnten die Sterne allerdings ziemlich gut stehen, dass der Skorpion und seine ehemalige Affäre sich wieder näher kommen und dann endlich den nächsten Schritt wagen. Es könnte der Partner/die Partnerin fürs Leben sein – der Skorpion sollte die zweite Liebes-Chance auf jeden Fall nicht vorbeiziehen lassen.

Wassermann

Der Wassermann ist derzeit nicht auf der Suche nach einer fixen Beziehung. Doch manchmal meint es das Schicksal nun mal anders mit einem als man das geplant hat. Denn der/die Ex vom Tierkreiszeichen meldet sich im Juli aus dem Nichts wieder. In der Nachricht geht es allerdings nur um Banales. Trotzdem merkt der Wassermann, dass er nie wirklich über seine Verflossene/seinen Verflossenen hinweggekommen ist. Er merkt, er will die Beziehung wieder zurück und möchte alles besser machen. Dafür muss er sich allerdings so richtig ins Zeug legen, denn sein/seine Ex ist vom Liebescomeback nicht so ganz überzeugt.