Mitte Juni gaben Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa ihr Liebescomeback bekannt. Die Fans konnten es kaum glauben und rasteten förmlich aus. Jetzt gaben die beiden der Bild ein intimes Interview, in dem sie über ihre Beziehung sprachen.

Der 30-Jährige hat schon genaue Vorstellungen, wie es mit ihrer Beziehung weitergehen soll.

Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa wieder zusammen

Ein Liebescomeback, das schon viele von uns erwartet haben. Ständig sichtete man die beiden. Jetzt ist es seit fast zwei Wochen offiziell: Laura und Pietro sind wieder zusammen und das Paar könnte nicht glücklicher darüber sein. Das verkündete Pietro über seinen Instagram-Account. „Wir machen ab heute auch kein Geheimnis mehr draus, dass wir ein Paar sind“, beichtete der ehemalige DSDS-Gewinner seinen Fans.

In einem aktuellen Interview mit der Bild, erzählen sie nun, wie es zu dem Liebescomeback gekommen ist und wohin die Reise ihrer jetzigen Beziehung gehen soll. Sie erzählen, dass sie es offenbar nie geschafft haben sollen, voneinander Abstand zu halten. So sollen sich die beiden in den letzten sechs Monaten regelmäßig gesehen und getroffen haben. „Es war dann wieder das Gefühl wie vom ersten Tag. Eigentlich war sie weg, aber irgendwie war sie dann doch nicht weg“, erklärte Pietro. Es ist nicht leicht, mit einer Beziehung abzuschließen, wenn man den anderen trotzdem immer noch regelmäßig sehen würde.

Auch Laura fiel es schwer einen Schlussstrich zu ziehen: „Wir hatten immer mal wieder Kontakt, weil wir irgendwie nicht voneinander loslassen können. Und dann war durch die vielen Gespräche klar, wir versuchen es noch mal.“ Am Ende ihrer letzten Beziehung sei etwas schiefgelaufen, doch jetzt wollen sie alles besser machen. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt.

Das will Pietro für die Zukunft

Der nächste Schritt der beiden ist, zusammenzuziehen. Denn momentan lebt der DSDS-Star in Köln, während die Influencerin in Düsseldorf wohnt und arbeitet. Doch Laura möchte nicht in das Haus von dem Sänger ziehen, die direkte Lage an der Straße und die Größe des Hauses seien viel zu gefährlich für ihre Hunde. Wohin es das Paar wohl ziehen wird?

Pietro hat jedenfalls schon genaue Vorstellungen, wie seine Zukunft mit Laura aussieht. „Wenn ich an Zukunft denke, dann natürlich daran, dass wir zusammenziehen, und ich denke natürlich an eine kleine Familie. Ich denke natürlich irgendwann mal an Kinder und ans Heiraten“, so Pietro. Wird er ihr schon bald einen Heiratsantrag machen? Der Sänger wirkt entschlossen… 😉