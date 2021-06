Die Gerüchteküche brodelt! Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wurden gemeinsam am Flughafen in Düsseldorf gesichtet. Offensichtlich verbringt der Sänger seinen Urlaub mit der Influencerin. Und das, obwohl die beiden eigentlich nicht mehr zusammen sind.

Erst im März 2021 verkündete der 29-Jährige, dass sich die beiden getrennt haben. Scheinbar näheren sie sich jetzt wieder an…

Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Laura?

Gibt es etwa ein Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa? Das scheinen zumindest Fotos, die Promiflash vorliegen, zu beweisen. Darauf ist das On-Off-Paar gemeinsam am Flughafen in Düsseldorf zu sehen. Die Influencerin trägt auf den Bildern ein graues Sport-Outfit mit auffälligen Sneakers. Dass es sich dabei um Laura handelt, ist offensichtlich, da die 25-Jährige in ihrer Insta-Story mit dem gleichen Outfit posiert. Neben ihr ist Pietro Lombardi ebenfalls im Sport-Outfit deutlich zu erkennen. Die Aufnahmen stammen von einer anonymen Quelle, die gegenüber Promiflash erwähnt, dass die zwei “sehr vertraut und innig” gewirkt hätten. “Als wäre nie etwas gewesen”, so der Insider.

In ihrer Insta-Story erzählt die Influencerin ihren Followern, dass sie in den Urlaub fliegen wird. “Mein Koffer ist gepackt, gleich geht es für mich zum Flughafen. Ihr werdet später sehen, wo es für mich hingeht. Ich werde euch mitnehmen, ich mach eine Roomtour”, schreibt Laura auf Instagram. Handelt es sich hier etwa um einen romantischen Liebes-Urlaub mit Pietro? Darüber spricht die 25-Jährige derzeit noch nicht und auch der Sänger verrät seinen Fans nicht, ob er wieder mit Laura zusammen ist. In seinen Instastorys ist bislang jedenfalls nicht zu erkennen, ob er tatsächlich gemeinsam mit Laura Urlaub macht. Wir sind gespannt, was da in den nächsten Tagen noch so zu sehen sein wird!

Bild: lauramaria.rpa/Instagram

Trennung im März 2021

Erst im März 2021 verkündete Pietro Lombardi auf Instagram, dass er und die Influencerin künftig getrennte Wege gehen werden. Damals schloss er ein Liebes-Comeback mit der 25-Jährigen aus. “Wir sind nicht mehr zusammen. Für mich persönlich war ich Mittel zum Zweck, aber das spielt auch jetzt keine Rolle mehr“, kritisierte er damals Laura. Er warf ihr vor, dass sie ihn nur benutzt hätte, um mehr Berühmtheit zu erlangen. Dennoch spekulierten Fans in den vergangenen Wochen immer wieder, dass die beiden wieder ein Paar sein könnten. Bisher hüllten sich aber sowohl Pietro als auch Laura in Schweigen.