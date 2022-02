Süße Neuigkeiten von Fiona Erdmann. Im Dezember verkündet die 33-Jährige, dass sie nach ihrer Fehlgeburt im Frühjahr 2021 erneut schwanger ist. Jetzt hat das Model das Geschlecht des Babys verraten!

Fionas erster Sohn darf sich über ein kleines Schwesterchen freuen!

Model Fiona Erdmann verrät Babygeschlecht

Das Model Fiona Erdmann musste letztes Jahr ein unfassbar tragisches Erlebnis durchstehen. Sie verlor ihren ungeborenen Sohn in der 18. Schwangerschaftswoche. Über ihre Fehlgeburt sprach Fiona Erdmann sehr ehrlich und ließ ihre Online-Community an ihren Gefühlen teilhaben.

Nun ist sie erneut schwanger und könnte glücklicher nicht sein. In ihrem neusten Youtube-Video hat die 33-Jährige jetzt bekanntgegeben, ob sie und ihr Freund Moe einen weiteren Sohn oder eine erste Tochter bekommen werden.

„Endlich kann ich das lang ersehnte Video zu unserer Gender Reveal Party zeigen. Für uns war es ein unfassbar schöner und emotionaler Tag.“, kommentiert die Schwangere das Video.

It’s a Girl

Die Ex-GNTM-Kandidatin bekommt eine kleine Tochter! In dem proffesionell produzierten Clip ist zu sehen, wie das Model einen großen Ballon zersticht. Anschließend verteilt sich pinker Farbstaub in der Luft. Und die Freude darüber, dass ihr Leo bald eine kleine Schwester bekommen wird, ist Fiona Erdmann ganz deutlich anzusehen! Auch die Füllung des Kuchens, den sie danach anschneidet, ist rosa.

Auch auf Instagram teilt sie Eindrücke von der Party. Zu zwei Fotos kommentiert sie: „Ich bin so überwältigt und so dankbar. Ich hätte einfach niemals damit gerechnet, dass ich irgendwann im Leben all das habe, wovon ich immer geträumt habe „

Aufregung um Coronainfektion

Vor wenigen Wochen sorgte Fiona für Aufsehen, da sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Als Schwangere ein großes Risiko. Am allerwichtigsten war für die 33-Jährige, wie es dem Fötus ginge. Zum Glück konnte die Schwangere dann aber bald Entwarnung geben. Mit ihrem „Würmchen im Bauch“ scheint alles okay zu sein. „Ich fühle es treten und kicken und das gibt mir einfach ein so sicheres Gefühl“, so das Model im Jänner. Ein Geburtstermin oder einen Namen für das Mädchen ist noch nicht bekannt.