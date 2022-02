Am 2.2.22 sind Kylie Jenner und Travis Scott zum zweiten Mal Eltern geworden. Und es ist ein Junge! Den Namen des Kleinen hielten sie jedoch noch geheim – bis jetzt. Nun verkündete Kylie endlich wie das Baby heißt!

Spoiler: Es ist definitiv kein 0815-Name.

Kylie Jenner und Travis Scott freuen sich über Baby Nr. 2

Kylie Jenner und Travis Scott wurden am 2. Februar zum zweiten mal Eltern. Die frohe Botschaft verkündete Kylie vor wenigen Tagen auf ihren Instagram-Kanal. Dazu postete sie ein süßes Schwarz-Weiß-Bild mit einem Händchen des Babys. Kylie betitelte das Foto mit dem Geburtsdatum ihres Babys: „2/2/22“, schreibt die glückliche Mama zu dem Posting. Dazu ein blaues Herzchen!

Danach ging das muntere Rätselraten los: Wie heißt der kleine Junge denn nun? Jetzt – gut eine Woche nach der Geburt ihres zweiten Kindes – hat Kylie den Namen ihres Sohnes endlich bekanntgegeben.

So heißt ihr Sohn

In ihrer Instagram-Story lüftete sie das große Geheimnis um die Namensgebung ihres zweitgeborenen Nachwuchses. Vor schwarzem Hintergrund schreibt die Jungunternehmerin in weißen Buchstaben den Namen ihres Sohnes: Wolf Webster. Daneben ein weißes Herz.

Bild: @kyliejenner / Instagram

Ähnlich wie bei Töchterchen Stormi ist auch der Vorname des Neuzugangs der Familie Jenner alles andere als gewöhnlich. Aber ob hinter dem klangvollen Namen Wolf eine tiefere Bedeutung steckt, verrieten die stolzen Eltern noch nicht. Travis Scott bürgerliche Name lautet übrigens Jacques Berman Webster. Demnach haben die beiden Kids seinen Nachnamen angenommen.

Keine leichte Entscheidung

Die Namensfindung dürfte den Eltern aber gar nicht so leicht gefallen sein. Denn erst vor wenigen Tagen verriet Caitlyn Jenner, dass das Kind noch gar keinen Namen habe. „Wir haben noch keinen Namen, aber es ist ein Junge.“, erklärte sie in einem Interview in der Radioshow „Capital Breakfast“. Oder aber, sie wusste den Namen bereits, dürfte die Nachricht nur noch nicht ausplaudern. Das wäre jedenfalls gut möglich in der Kardashian/Jenner Familie. „In meiner Familie gibt es sehr viele Geheimnisse, ich muss wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, was ich sage“, so Caitlyn.