Ashley Graham und ihr Ehemann Justin Ervin schweben im Babyglück! Im Jänner sind ihre Zwillinge zur Welt gekommen – jetzt teilt das Supermodel erstmals ein Foto ihrer beiden Babys. Dabei hat die frisch gebackene Mama auch gleich die Namen ihrer Jungs verraten.

Die Neugeborenen machen das Familienglück des Ehepaares komplett.

Ashley Graham teilt Foto ihrer Zwillinge

Das neue Jahr hat für Ashley Graham und Justin Ervin gleich mal mit einem Wunder begonnen. Denn Anfang Jänner haben ihre Zwillinge das Licht der Welt erblickt. Die letzten Wochen verbrachte die junge Familie nur unter sich und genoss sichtlich jeden Moment davon. Jetzt teilt das erfolgreiche Model erstmals einen Schnappschuss ihrer beiden Baby-Boys auf Instagram!

Und dabei verrät Ashley auch gleich die Namen ihrer Neugeborenen: Malachi und Roman. „Meine Jungs sind die besten Lehrer und erinnern mich am meisten daran, dass ich schwierige Dinge tun kann“, schwärmt die 34-Jährige. „Das war wirklich nicht einfach, aber es hat sich gelohnt“. Sie könne immer noch nicht glauben, dass sie jetzt drei Kinder habe.

Dann verspricht Ashley ihren Followern noch, dass sie schon sehr bald ihre ganz persönliche Reise der Schwangerschaft und der Geburt teilen wird. Ehemann Justin meldete sich in einem Kommentar zu Wort: „Ich kann nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf dich bin.“

2010 gab sich das Paar das Ja-Wort

Seit 2010 ist das Supermodel mit dem Filmregisseur Justin Ervin verheiratet. Anfang 2020 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Isaac Menelik Giovanni Ervin zur Welt. Zum Vatertag teilte Ashley ein berührendes Posting über ihren Ehemann: „Isaac hat so ein Glück, einen so hilfsbereiten, liebenden, mitfühlenden, unglaublichen Papa wie dich zu haben. Dich in deiner Vaterrolle zu sehen ist das schönste Geschenk.“

Die beiden scheinen also voll und ganz in ihrer Elternrolle aufzugehen und haben dem kleinen Isaac nun auch noch zwei Weggefährten geschenkt.