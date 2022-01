Model Ashley Graham ist wieder Mutter geworden. Am 7. Januar hat das berühmte Plus-Size-Model ihre Zwillinge zur Welt gebracht. Das verkündete die nun dreifache Mama auf ihrem Instagram-Kanal.

Jetzt werde sie sich allerdings ein wenig Zeit zur Erholung und Heilung geben.

Die Zwillinge von Ashley Graham sind da

Das Model und ihr Mann Justin Ervin sind über glücklich, denn ihre Zwillingsjungs sind nun endlich da. Sie kamen gestern Vormittag am 7. Januar bei einer Hausgeburt zur Welt. „Justin und ich sind so aufgeregt euch mitzuteilen, dass unsere Baby-Jungs da sind“, postete die 33-Jährige in ihrer Insta-Story. Jedoch werde sie sich jetzt ein wenig Zeit nehmen, um zu heilen und Zeit mit ihrem Mann und ihren drei Söhnen zu verbringen. „Aber ich kann ehrlich nicht erwarten, mehr mit euch zu teilen“, so Ashley. Ihre Fans können sich also auf baldigen Mutter- und Baby-Content freuen.

Bild: ashleygraham / Instagram

Teilte ihre Schwangerschaft offen mit ihren Fans

Mitte Juli hatte die jetzt dreifache Mama mit einem fast hüllenlosen Foto mit Babykugel ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Schon damals war die Größe ihres Babybauchs beachtlich. Doch erst ein wenig später verriet sie ihren Fans in einem Video vom Ultraschall den Grund dafür: Es waren Zwillinge. Im Laufe ihrer Schwangerschaft gab sie ihren Fans immer wieder Updates und tiefe und ehrliche Einblicke. Außerdem scheute sie sich nicht davor ihren Followern ihre Dehnungsstreifen oder andere skurrile Dinge der Schwangerschaft zu offenbaren. Wegen ihrer kompromisslosen Ehrlichkeit gilt das erfolgreichste Plus-Size-Model der Welt deshalb als großes Vorbild für Selbstbewusstsein und Body Positivity.