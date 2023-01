Wednesday zählt aktuell zu den beliebtesten Netflix-Produktionen. Kein Wunder, dass Fans schon sehnsüchtig auf die Ankündigung der nächsten Staffel warten. Doch dass das so lange dauert, ist ziemlich ungewöhnlich. Deshalb haben Fans nun nachgeforscht, woran das liegen könnte.

Und sie haben folgende Theorie aufgestellt.

Wednesday: Deshalb soll Netflix die 2. Staffel noch nicht bestätigt haben

Es ist doch ein wenig merkwürdig, dass Netflix noch keine zweite Staffel einer der beliebtesten Serien-Produktionen des Streaming-Dienstes aller Zeiten angekündigt hat. Genau das dachten sich auch einige Fans und forschten etwas genauer nach, woran das liegen könnte. Tatsächlich haben sie einige interessante Informationen zusammengetragen, die eine Erklärung dafür liefern könnten, weshalb der Streaming-Dienst so lange mit der Bestätigung der zweiten Staffel wartet.

Im März 2022 übernahm nämlich Netflix-Konkurrent Amazon für insgesamt 8,45 Milliarden US-Dollar das Hollywood-Filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), das die Rechte an „The Addams Family“ besitzt. Das bedeutet, dass Amazon theoretisch das Vorrecht hat, die zweite Staffel der Serie „Wednesday“ auf der eigenen Streaming-Plattform Prime Video zu zeigen. Zwar soll das Unternehmen zuvor gesagt haben, dass es nicht plane, alle MGM-Inhalte exklusiv auf Prime zu streamen, doch möglich wäre es.

Amazon und Netflix

Laut Independent könnte Netflix die Rechte für die zweite Staffel von Wednesday einfach bezahlen und somit sicherstellen, dass auch die Fortsetzung auf der Plattform gestreamt werden kann. Doch Fans weisen darauf hin, dass es gerade an diesem Punkt momentan Probleme zwischen Amazon und Netflix geben könnte. Bestätigt sind diese Gerüchte allerdings nicht. Bei dieser Fan-Theorie handelt es sich um reine Spekulationen, die derzeit auf Social Media verbreitet werden. Ob also wirklich etwas an dieser Theorie dran ist, ist unklar.

Unterdessen betonte Netflix-Manager Peter Friedlander kürzlich in einem Interview mit Variety, dass er eine zweite Staffel zwar noch nicht offiziell bestätigen könne, trotzdem sei er optimistisch, was Wednesday angeht. Dass es also doch bald ein Netflix-Startdatum für Staffel Zwei geben könnte, ist demnach immer noch möglich. Fans müssen sich wohl einfach weiterhin gedulden. Es heißt also: Abwarten und Tee trinken.