Die Zeichen stehen gut, dass es ein weiteres Promi-Pärchen in Hollywood gibt. Denn Kaia Gerber und Austin Butler sind jetzt dabei gesehen worden, als sie Zeit zusammen verbracht haben.

Das 20-jährige Model ist seit etwa einem Monat Single.

Sind Kaia Gerber und Austin Butler ein Paar?

Was macht man in Hollywood, wenn man auf ein Date geht? Am Sunset Boulevard entlang spazieren, am Strand in Santa Monica picknicken, die Hollywood Hills gemeinsam erklimmen oder – zusammen eine Hot-Yoga-Class besuchen. Letzteres haben auch Kaia Gerber und Austin Butler gemacht und damit auch für ordentliche Furore gesorgt. Denn jetzt fragen sich natürlich alle: Was läuft da zwischen den beiden?!

Sie – erst kürzlich von Schauspieler Jacob Elordi getrennt. Er – nach einer Langzeitbeziehung mit Vanessa Hudgens und einem Sommerflirt mit Lily-Rose Depp ebenfalls Single. Das könnte also ganz gut passen! Nach ihrer heißen Sporteinheit sind die beiden auch gemeinsam in Kaias Auto davongecruised, wie die DailyMail schreibt.

Kaia Gerber nach einem Jahr Beziehung wieder Single

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Kaia Gerber nicht mehr mit Jacob Elordi zusammen ist. Das Supermodel und der Schauspieler („The Kissing Booth“) waren gerade mal ein Jahr zusammen – jetzt ist schon wieder alles vorbei. Laut einem Insider sollen sich die beiden jedoch einvernehmlich getrennt haben. Kürzlich schwärmte Elordi gegenüber Men’s Health sogar noch über seine Ex: „Sie geht in der Öffentlichkeit wunderbar mit sich selbst um und ich habe so viel von ihr gelernt.“ Der Schauspieler scheint mittlerweile auch schon über die Trennung hinweg zu sein. Denn der 24-Jährige wurde auf einem Coffedate mit Olivia Jade, Internetstar und Tochter von Lori Loughlin („Full House“) gesichtet.