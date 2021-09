Im Juli gab Ashley Graham bekannt, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Jetzt verrät sie, dass sie Zwillinge bekommt! Auf Instagram teilt sie dazu ein süßes Video.

“Wir werden drei Jungs haben”, freut sich das Topmodel.

Ashley Graham mit Zwillingen schwanger

Ashley Graham schwebt im Babyglück! Vor eineinhalb Jahren erblickte Söhnchen Isaac Menelik Giovanni das Licht der Welt. Im Sommer teilte das Topmodel dann die nächste frohe Botschaft mit der Welt: Die 33-Jährige ist erneut schwanger! Wie sie jetzt erfahren hat, darf sie sich gleich doppelt freuen, denn Graham erwartet Zwillinge.

Auf Instagram postet sie ein Video, auf sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Ervin zu sehen ist. Das Paar blickt begeistert auf zwei Schwangerschaftstests – beide eindeutig positiv! Danach sieht man den gemeinsamen Besuch bei einer Frauenärztin. Während der Ultraschall-Untersuchung ruft Ashley begeistert: “Sind das Zwillinge?” Die Antwort ihrer Ärztin: JA!

Auch das Geschlecht ist schon bekannt

Doch damit nicht genug! In dem Video ruft die 33-Jährige plötzlich: “Das ist ein Penis …!” Auch hier gibt ihr die Gynäkologin recht und setzt noch eins drauf, indem sie dem Model und ihrem Mann erklärt, dass auch das zweite Baby ein Junge sei. “Machen Sie Witze?”, fragt Justin, der mittlerweile vollkommen perplex ist. Ashley kriegt sich in dem Video vor Freude gar nicht mehr ein. “Wir werden drei Jungs haben! Oh mein Gott!”

Wann die Babys auf die Welt kommen sollen, verriet das Model aber nicht. Fans und Promis freuen sich jedenfalls für das Ehepaar, das seit 2010 verheiratet ist. Model-Kollegin Ireland Baldwin kann es kaum glauben. “Wow! Ich gratuliere euch tausendmal”, heißt es von Supermodel Winnie Harlow. Und auch der ehemalige Victoria’s-Secret-Angel Rosie Huntington-Whiteley gratulierte zum Familienglück.