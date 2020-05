Manchmal klappt es in der Liebe einfach nicht und eine Beziehung scheitert. Doch diesen drei Sternzeichen passiert das irgendwie ständig und sie werden immer wieder aufs Neue enttäuscht. Das liegt vor allem daran, dass sie ein Händchen für die falschen Männer haben, die sie irgendwie magisch anziehen.

Diese drei Sternzeichen fallen nämlich ständig auf die falschen Typen rein. Denn sie sind einfach zu naiv und gutgläubig.

Waage

Die Waage liebt Ausgeglichenheit und Harmonie. Streit und Diskussionen vermeidet sie um jeden Preis. In Sachen Liebe und Beziehung lässt sie sich schnell von einem schönen Äußeren blenden und Kleinigkeiten überzeugen sie sofort. Die Waage verliebt sich meist Hals über Kopf und hat schnell die rosarote Brille auf. Dabei übersieht sie leider oft die eigentlich ganz eindeutigen Warnsignale. Sie ist sehr naiv und glaubt immer an das Gute im Menschen. Was eigentlich eine sehr schöne Einstellung ist, führt in diesem Fall aber häufig dazu, dass die Waage ständig auf die falschen Männer reinfällt und letztendendes enttäuscht wird.

Krebs

Auch die Krebs-Frau zählt zu den Sternzeichen, die oft auf die falschen Männer reinfallen. Denn obwohl Krebse ihre Gefühle zwar meist verstecken und sich nur schwer öffnen, lassen sie sich gleichzeitig auch ziemlich schnell den Kopf verdrehen. Krebse suchen in Beziehungen Geborgenheit und auch körperliche Nähe ist ihnen unglaublich wichtig. Und weil Krebse sehr gutmütige und loyale Menschen sind, stehen sie immer zu ihrem Partner – egal, wie gut oder schlecht es gerade läuft. Sie neigen oftmals aber auch dazu, den Partner auf ein Podest zu stellen und die negativen Eigenschaften völlig auszublenden. Liebeskummer und Enttäuschungen kennt der Krebs deshalb nur allzu gut.

Fische

Fische sind oftmals ziemlich naiv. Sie haben eine genaue Vorstellung des perfekten Partners und davon, wie eine Beziehung funktionieren soll. Doch sobald Gefühle ins Spiel kommen, vergisst der Fisch plötzlich komplett auf seine Prinzipien und Werte. Dieses Sternzeichen ist total verträumt und lässt sich deshalb schnell blenden. Schweben Fische einmal auf Wolke 7, können sie nicht mehr klar denken. Und dann fällt ihnen oft gar nicht auf, dass sie sich immer wieder in einen speziellen Typ verlieben, nämlich jene Männer, die nicht wirklich greifbar sind, keine Gefühle zulassen und sich nicht binden wollen.