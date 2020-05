Manche Menschen wissen beim Küssen einfach ganz genau, was sie mit ihren Lippen machen müssen. Andere wiederum haben die richtigen Zungenbewegungen einfach nicht drauf und stellen sich irgendwie total ungeschickt dabei ein. Ja, es gibt leider auch schlechte Küsser.

Und diese drei Sternzeichen zählen dazu.

Steinbock

Prinzipiell ist der Steinbock nicht immer ein schlechter Küsser. Es kommt immer darauf an, wie viel Mühe er sich gibt und wie viel ihm an dem Kusspartner liegt. Denn um beim Küssen richtig aufzutauen und sich vollkommen auf eine Person einzulassen, muss der Steinbock schon echtes Interessen an einem Menschen haben. Er braucht jemanden, der seine Leidenschaft weckt – und das ist leider selten der Fall. Schnell bemerkt er etwas, dass ihm an seinem Gegenüber nicht gefällt und schon sind seine Küsse langweilig und nicht wirklich leidenschaftlich.

Jungfrau

Auch die Jungfrau zählt zu den Sternzeichen, die nicht unbedingt als die besten Küsser gelten. Denn die Jungfrau ist bekannt für ihre perfektionistische Art und diese kann sie auch beim Küssen nicht ablegen. Doch dabei verliert sie sich so in ihren Gedanken alles perfekt zu machen, dass sie viel zu konzentriert und abgelenkt ist. Sie muss vorher alles genau durchdenken und ist nur selten mit ihrem Herzen dabei. Kein Wunder, dass nicht jeder von ihren Kuss-Künsten begeistert ist. Dieses Sternzeichen sollte endlich lernen einfach mal zu genießen.

Wassermann

Wenn der Wassermann eines nicht ausstehen kann, dann ist das Routine. Er liebt alles Außergewöhnliche und bevorzugt auch beim Küssen Kreativität. Sein Partner ist von seiner etwas ausgefallenen Zungenakrobatik allerdings nicht immer so begeistert. Und deshalb wird diesem Sternzeichen auch oft nachgesagt, dass es ein schlechter Küsser ist. Würde sich der Wassermann endlich mal fallen lassen und einfach nicht nachdenken, dann klappt das auch mit den leidenschaftlichen Küssen, die keiner mehr vergisst.