In der Nacht auf Samstag (23. Mai) randalierte ein nackter Mann auf einer Baustelle in Wien. Er warf mit Ziegelsteinen um sich.

Die Polizei musste den 27-Jährigen mit einem Taser außer Gefecht setzen.

Nackter randalierte auf Baustelle in Wien

Auf einer Baustelle in Meidling, im 12. Bezirk in Wien, musste am Samstag die WEGA ausrücken. Denn dort randalierte offenbar ein nackter Mann. Der 27-Jährige hatte sich laut Polizeibericht gegen 1 Uhr nachts auf der Baustelle verschanzt. Als Polizisten nachsehen wollten, ob es ihm gut gehe, bewarf er sie mit Ziegelsteinen. Daraufhin verständigten die Beamten die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA).

Motiv für Wutausbruch unklar

Als die WEGA-Beamten schließlich eintrafen, bewaffnete sich der nackte Mann offenbar mit Hammer und Schaufel. Er demolierte außerdem einen Baucontainer. Daraufhin setzten in die Einsatzkräfte mit einem Teaser außer Gefecht und nahmen den 27-Jährigen fest. Verletzt wurde niemand. Das Motiv für seinen Wutausbruch ist unklar. Und auch warum er keine Kleidung trug, ist nicht bekannt.