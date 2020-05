Wir kennen sie alle, diese Typen, die uns erst irgendwann zurückschreiben und uns dann mit ihren süßen Nachrichten wieder voll um den Finger wickeln, die so tun, als würde sie uns gut finden und uns dann fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Sie lieben es, mit anderen zu spielen. Denn sie wollen sich eigentlich an niemanden binden und genießen ihre Unabhängigkeit. Und das hängt oft auch mit dem Sternzeichen zusammen.

Vor allem diese drei Sternzeichen-Männer beherrschen das “Game” nur allzu gut.

Waage

Waage-Männer genießen es im Mittelpunkt zu stehen und viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da reicht es natürlich nicht, wenn die von nur einer Frau kommt. Der Waage-Mann datet deshalb oft mehrere Frauen gleichzeitig und will sich nicht festlegen. Denn es könnte ja immer etwas besseres daher kommen. Und wieso sollte er sich nur auf eine Frau konzentrieren, wenn er doch jede haben kann – so lautet sein Motto. Verliebt sich der Waage-Mann allerdings so richtig, dann kann er auch zum treuen Partner werden, der alles für dich tun würde.

Schütze

Nicht nur im Liebesleben, sondern auch im Job liebt es der Schütze, mit anderen zu spielen. Er zeigt so gut wie nie sein wahres Gesicht und passt sich je nach Situation an seine Mitmenschen an. Der Schütze-Mann ist ein wahrer Verwandlungskünstler, der eine Fassade aufbaut, um seinen eigentlich weichen Kern zu schützen. Doch zu dem dringt leider kaum jemand durch. Vor allem in Beziehungen spielt der Schütze oft mit den Gefühlen des Partners. Denn er hat Angst, eingeschränkt zu werden und hat oft Probleme damit, sich zu binden. Den Schütze-Mann zu knacken ist leider eine echte Herausforderung.

Widder

Auch der Widder-Mann zählt zu den Sternzeichen-Männern, die gerne mit anderen spielen. Und das machen sie mit einer unglaublich charmanten Art. Sobald der Widder neue Menschen kennenlernt, wickelt er sie sofort mit seinem Charme um den Finger und kommt bei anderen richtig gut an. Und gerade weil er so gut auf andere wirkt, fällt es ihm natürlich nicht schwer, Frauen kennenzulernen. Und obwohl er eigentlich gerade jemanden datet, kann er der Versuchung meist nicht widerstehen. Aber ähnlich wie der Waage-Mann, kann auch der Widder zur treuen Seele werden, wenn ihn jemand wirklich komplett umhaut und er sich Hals über Kopf verliebt.