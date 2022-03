Periodenblutflecken sind ärgerlich und teilweise auch ziemlich hartnäckig. Natürlich würden wir am liebsten darauf verzichten, Blutflecken aus Bettwäsche, Höschen und Co. rauswaschen zu müssen. Zum Glück gibt’s da aber ein paar kleine Tricks, mit denen jeder blutige Fleck aus unseren Textilien verschwindet.

Ob frisch oder eingetrocknet, mit diesen Hacks könnt ihr gegen Blut in Textilien vorgehen.

Blutflecken entfernen: So geht’s!

Jeder von uns hat sich schon über Menstruations-Blutflecken in Kleidung und Co. geärgert. Denn nicht immer lassen die sich so leicht rauswaschen, wie wir das gerne hätten. Hin und wieder bleiben verblasste Rückstände zurück und haben uns schon das eine oder andere helle Höschen ruiniert. Doch mit diesen Hacks setzt ihr dem Ganzen jetzt ein Ende!

Tipps gegen frische Blutflecken

1. Kaltes Wasser

Wenn der Blutfleck ganz frisch ist, dann ist es am einfachsten ihn sofort mit kaltem Wasser auszuwaschen. Dabei den Fleck so lange unter den kalten Wasserstrahl halten, bis das Blut verschwunden ist. Je frischer der Fleck, desto einfacher kann man ihn mit kaltem Wasser entfernen. Aber warum eigentlich kaltes Wasser? Der Grund: Das Hämoglobin, also die Proteine im Blut, gerinnt bei Wärme und setzt sich dadurch leichter im Stoff fest. Somit ist es nicht mehr wasserlöslich und Flecken sind schwieriger zu entfernen.

Wenn der Fleck nach der Behandlung mit dem fließenden Wasser noch immer leicht zu sehen ist, versucht es doch mal mit einem Eiswürfel. Mit der Kante des Eiswürfels über die verschmutzte Stelle auf dem Stoff reiben. Damit sollten auch die letzten Reste verschwinden.

2. Zitronensaft

Wenn kaltes Wasser nicht ausreicht, müssen härtere Bandagen aufgezogen werden. Der Geheimtipp: Zitronensaft. Dafür einen Schwamm mit Zitronensaft einweichen lassen und damit sanft über die blutige Stelle tupfen. Anschließend mit kaltem Wasser ausspülen. Wiederholt die zwei Schritte so oft, bis der Fleck weg ist. Vorsicht bei dunkleren Stoffen! Der Zitronensaft kann manche Materialien ausbleichen.

3. Backpulver oder Aspirin

Gut, dass jede von uns einen Vorrat an Aspirin und/oder Backpulver zu Hause hat. Denn auch diese Hausmittel können bei Blut auf Textilien für wahre Wunder sorgen. Den Fleck mit kaltem Wasser nass machen, das Backpulver darüber streuen und über Nacht einwirken lassen. Nachdem das Backpulver eingewirkt ist, wie immer mit der Waschmaschine waschen – danach sollte der Fleck verschwunden sein.

Wenn ihr nur Aspirin zu Hause habt, weil ihr nicht zur backwütigen Bevölkerung gehört, dann könnt ihr auch das verwenden. Denn der Inhaltsstoff von Aspirin wirkt blutverdünnend und hilft somit auch bei Blutflecken. Dafür einfach die Tablette zerdrücken und mit ein bisschen Wasser sämig vermischen und auf dem Blutfleck verteilen. Dann fünf bis zehn Minuten einwirken lassen und gleich danach in die Waschmaschine geben. Problem solved!

Tipps gegen eingetrockneten Blutflecken

1. Salz

Wer dachte, eingetrocknete Blutflecken bekommt man nicht mehr aus der Kleidung, der liegt falsch! Es gibt nämlich sehr wohl den ein oder anderen Trick, die hartnäckigen Fleckenreste loszuwerden, auch wenn sie schon eingetrocknet sind. In diesem Fall kann Kochsalz Abhilfe schaffen! Dafür einfach fünf Esslöffel Kochsalz in einem Liter kaltem Wasser auflösen und das Kleidungsstück je nach Intensität des Flecks mehrere Stunden darin einweichen. Danach gut mit kaltem Wasser auswaschen – Et voilà!

2. Salz und Zitronensaft

Hilft Salz allein nicht mehr, dann könnt ihr eine Paste aus ein wenig Zitronensaft und Salz anrühren und auf den Fleck auftragen. Bis zu 30 Minuten einwirken lassen und mit kaltem Wasser auswaschen. Den Vorgang könnt ihr so oft wiederholen, bis der Blutfleck nicht mehr zu sehen ist. Danach wie gewohnt euer Lieblingsteil in der Waschmaschine waschen.

3. Gallseife

Aber nicht nur Hausmittel sind wirksam gegen Blutflecken. Was ihr auf alle Fälle immer daheim haben solltet, ist Gallseife. Die ist in jeder Drogerie erhältlich und hilft bei so ziemlich allen Flecken. Das Spezialwaschmittel einfach auf den Blutfleck auftragen, kurz einwirken lassen und dann wie gewohnt in der Waschmaschine mitwaschen. Der Fleck sollte danach nicht mehr zu sehen sein.

Was tun, wenn nichts davon hilft?

Wenn nichts mehr zu helfen scheint, müsst ihr trotzdem nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Manchmal kann der Gang zur professionellen Reinigung das ein oder andere Lieblingsteil nämlich doch noch retten. Oder ihr greift während der Periode dann doch einfach auf die alten Oma-Schlüpfer zurück. Hier ist es zumindest nicht ganz so schade darum, wenn sie nicht mehr zu retten sind! 😉