In Spanien sind einer YouTuberin nun spektakuläre Aufnahmen von einem Hai gelungen. Das Besondere: Der Hai lebt eigentlich schon lange nicht mehr. Die schaurigen Bilder des „Zombie-Hais“ sorgen derzeit für ordentlich Aufsehen im Netz.

Solltet ihr ohnehin schon Angst vor Haien haben, solltet ihr diesen Artikel vielleicht lieber überspringen.

„Zombie-Hai“ sorgt für Schrecken im Netz

Was lauert in der Tiefe und ist der Schrecken aller Schwimmer und Surfer? Genau, der Hai. Vor allem Hollywood inszenierte den Fisch als die größte Killermaschine aller Zeiten. Klar, wir alle wissen, dass es das Monster à la Steven Spielberg nicht gibt, doch der Hai, der jetzt kommt, ist sogar noch gruseliger.

Der „Zombie-Hai“ sorgt derzeit im Internet für Gänsehaut. Einer französischen YouTuberin sind in einem verlassenen Aquarium in Spanien spektakuläre Aufnahmen gelungen. Ihre Bilder veröffentlichte Juliette, alias Juj‘ Urbex mit dem Titel „Ist hier ein Hai gestorben“ auf ihrem YouTube-Kanal. (Wer sich nur für den Hai interessiert: Ab Minute 12 ist dieser zu sehen.)

Aber wie kam es überhaupt zu ihrer ungewöhnlichen Entdeckungs-Tour!? Die Französin brach mit ihrem Freund und Kameramann in ein verlassenes Aquarium in Spanien ein. Den genauen Standort der Anlage verraten die Entdecker nicht. Nur, dass das Aquarium im Jahr 2014 geschlossen wurde, nachdem die Anlage von einer 13 Meter hohen Welle getroffen wurde.

Erst mumifiziert, dann verrottet

Die zwei YouTuber finden in dem verlassenen Aquarium Überreste zweier Tintenfische und auch einen verwesten Kalmar. Doch das Highlight ihrer Entdeckung: Die verrotteten Überreste eines kleinen Riffhais in einer zerbrochenen Vitrine. Der relativ kleine Glaskasten lässt darauf schließen, dass der Hai bereits tot war, als er ursprünglich ausgestellt wurde.

Die YouTuber haben auch schon eine Erklärung für die gruslige Erscheinung des Hais parat. „Der Körper wurde wahrscheinlich mit Chemikalien behandelt und in einer luftdichten Vitrine aufbewahrt, um ihn zu konservieren.“, so Juliette in dem 18-minütigen Video. Nachdem die Vitrine zerbrochen und der Hai freigelegt war, begann demnach der Verwesungsprozess – was ihm wohl das zombieartige Aussehen verpasst hat.

Als das Aquarium beschädigt und anschließend evakuiert wurde, wurden alle lebenden Tiere in neue Aquarien umgesiedelt. Wieso ausgerechnet der Hai-Kadaver zurückblieb, ist aber nicht ganz klar. Er war vielleicht weniger wichtig und wurde deshalb nicht übersiedelt, spekuliert Juj‘ Urbex. Eines ist jedenfalls fix, er sieht wirklich ziemlich furchteinflößend aus.

