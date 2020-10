Hinter seinen Komplimenten steckt meistens etwas mehr, als du denkt: 1. “Deine Freundinnen sind super” Das bedeutet übersetzt “Ich komm damit klar, ab und zu Zeit mit ihnen zu verbringen, aber wenn’s geht nur einmal im Monat!” Die Chancen, dass dein Freund alle deine Freundinnen mag, stehen schlecht. Er arrangiert sich aber meist dir zuliebe mit ihnen – auch mit denen, die er nicht so gut leiden kann.

2. “Du siehst in beiden Kleidern toll aus!”

Damit schützt er sich selbst davor, etwas Falsches zu sagen und meint eigentlich “Ich hab nicht die leiseste Ahnung was ich sagen soll!” Das ist auch gut so, denn wenn er dich am falschen Fuß erwischt, kann es sein, dass er ohnehin nichts Richtiges mehr sagen kann.

3. “Ich liebe deinen neuen Lippenstift!”

Dafür gibt’s Extrapunkte, denn dann ist ihm die Veränderung aufgefallen. Er sagt nämlich übersetzt “Schau, mir ist aufgefallen, dass sich etwas verändert hat!”

4. “Du hast einen tollen Sinn für Humor”

Er freut sich weniger darüber, dass du eine witzige Person bist, sondern dass jemand über seine Witze lacht. Dein Freund denkt sich also wahrscheinlich: “Endlich jemand, der über mich lustig findet!”

5. “Lass uns doch heute zu Hause bleiben!”

Bedeutet nichts anderes als: “Ich will heute auf jeden Fall Sex haben!” 😉

6. “Du siehst heute wunderschön aus!”

Wenn er das zu dir sagt, kannst du davon ausgehen, dass du wunderschön aussiehst und, dass er “schmutzige” Gedanken hat! STRIKE!!!

7. “Eigentlich mag ich keine Katzen, aber deine ist eine Ausnahme.”

Damit meint er: “Ich mag keine Katzen und deine auch nicht!” Er wird seine Meinung aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ändern, nur weil es deine Katze ist.

8. “Es stört mich nicht am Sonntag in der früh mit deinen Eltern essen zu gehen!”

In 99 von 100 Fällen ist das eine glatte Lüge und bedeutet übersetzt: “Ich hoffe noch rechtzeitig von Aliens entführt zu werden, bevor ich mit deinen Eltern AM SONNTAG frühstücken muss.”

9. “Du bist eine tolle Köchin.”

Das könnte einiges bedeuten, wie etwa: “Ich will nie wieder selber kochen!” oder: “Ich werde nie wieder vor dir zugeben, dass ich lieber einen Big Mac essen möchte”. Vielleicht heißt es aber auch: “Du bist eine tolle Köchin!” Wir werden es wohl nie erfahren.

10. “Du gibst die besten Ratschläge!”

Wenn ein Mann diesen Satz laut ausspricht, möchte er tatsächlich sagen: “Du gibst die besten Ratschläge”. Saug es auf, bedank dich und hilf dem Mann!