Manche Menschen lieben ihre Freiheit und wollen die keinesfalls aufgeben. Sich zu binden fällt ihnen schwer. Stattdessen genießen sie ihre Unabhängigkeit. Und das auch in Sachen Beziehung. Eine ernsthafte Partnerschaft kommt für sie nicht in Frage.

Gegen eine kleine Affäre ist für sie allerdings nichts einzuwenden, denn mit etwas Unverfänglichem fühlen sie sich wohl und werden nicht eingeschränkt. Besonders diese drei Sternzeichen haben liebe eine Affäre, anstatt sich auf eine feste Partnerschaft einzulassen.

Schütze

Wir wissen es bereits, der Schütze zählt zu jenen Sternzeichen, die ihre Freiheit auf keinen Fall aufgeben wollen. Er braucht ständig Aufmerksamkeit – am besten von so vielen Menschen, wie möglich. Und da sind wir schon beim Problem: er kann sich nicht für eine Person entscheiden, deshalb geht der Schütze in einer Beziehung oft fremd und hat nebenbei die ein oder andere Affäre. So fühlt er sich unabhängig und frei.

Zwilling

Dieses Sternzeichen braucht Abenteuer und Abwechslung. Zwillinge langweilen sich schnell und ihnen fehlt oft Aufregung in ihrem Leben. Was eignet sich da besser, als eine Affäre nach der anderen. Feste Partnerschaften sind für dieses Sternzeichen nicht interessant. Das Gute: Zwillinge sind ehrlich und machen aus ihren Vorstellungen von einer “Beziehung” kein Geheimnis.

Löwe

Der Löwe steht, wie wir alle wissen, gerne im Mittelpunkt. Er ist so gut wie immer auf der Suche nach Bestätigung und braucht viel Aufmerksamkeit. Das kann eine Person alleine kaum bewältigen. Diese Zuwendung nur von einer Person zu bekommen, reicht dem leidenschaftlichen Löwen nämlich nicht. Er braucht Zurufe von allen Seiten – von je mehr Leuten, desto besser. Beziehungen sind für dieses Sternzeichen deshalb eher ein No-Go. Eine flüchtige Affäre ist für den Löwen um einiges attraktiver.