In Schweden kam es zu einem außergewöhnlichen Rettungseinsatz. Denn als ein 71-Jähriger nach einem Herzinfarkt einen Herzstillstand erleidet, rettet ihm eine Drone das Leben.

Die Drone war nämlich mit einem Defibrillator ausgestattet und wurde gezielt zu dem Mann geflogen.

71-Jähriger erleidet vor seinem Haus einen Hezinfarkt

Ein Hoch auf die Technik! Das denkt sich wohl auch jener 71-jährige Mann aus Schweden, der sein Leben unter anderem einer Drone verdankt. Denn als er vor seinem Haus Schnee schaufelt, erleidet er einen Herzinfarkt und kurz darauf auch einen Herzstillstand.

Entdeckt wird er schließlich von einem Arzt, der zufällig gerade an dem Haus vorbeifährt. „Ich war auf dem Weg zur Arbeit im örtlichen Krankenhaus, als ich aus dem Autofenster schaute und einen Mann sah, der in seiner Einfahrt zusammengebrochen war“, schildert Dr. Mustafa Ali. „Der Mann hatte keinen Puls, also begann ich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, während ich einen anderen Passanten bat, die schwedische Notrufnummer 112 anzurufen.“

Drone in drei Minuten am Unfallort

Eine äußerst brenzlige Situation, bei der jede Sekunde zählte. Doch der 71-Jährige hatte Glück. Denn in Schweden gibt es für eben solche medizinischen Notfälle Dronen, die mit Defibrillatoren ausgestattet sind und schnell zur Hilfe fliegen können. Das Drohnen-System ist nämlich mit dem schwedischen Notruf verbunden und kann sich auf einen Flug vorbereiten, sobald ein Anruf eingeht, der auf einen Herzstillstand deutet.

Tatsächlich war die Drone vor dem Krankenwagen am Unfallort. Laut dem verantwortlichen Unternehmen Everdrone dauerte es nur etwas mehr als drei Minuten lang.

Zeit, die sehr wichtig ist, wie das Unternehmen betont. Denn die Überlebenschance sinkt mit jeder Minute nach dem Zusammenbruch um sieben bis zehn Prozent, erklärt Everdrone. Dr. Ali konnte dadurch schon früher mit den lebensrettenden Maßnahmen beginnen und so das Leben des 71-Jährigen retten.