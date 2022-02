Was sind das für schöne Neuigkeiten! Rihanna ist zum ersten Mal schwanger. Nun dürften sich Fans wohl besonders freuen: Die Sängerin aus Barbados postet auf Instagram ihr erstes privates Foto mit nacktem Babybauch. Und es könnte nicht hinreißender sein.

Mum-to-be Rihanna will ihr Babyglück offensichtlich nicht länger auf Instagram verstecken.

Rihanna postet erstes Foto mit Babybauch auf Instagram

Ach, wir sind immer noch bisschen aufgeregt. Vor wenigen Tagen sind erstmals Fotos der schwangeren Rihanna bei einem Spaziergang in New York aufgetaucht. Nach Wochen voller Spekulationen und Gerüchte wissen wir nun: Ja, sie und Rapper A$AP Rocky erwarten tatsächlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Jetzt erlaubt uns Riri erstmals auch einen etwas intimeren Einblick. Auf Instagram postet die „Umbrella“-Sängerin nun selbst Fotos von ihrem Babybauch. Der Post besteht aus mehreren Slides. Die letzten drei kennen wir bereits. Und wir sind immer noch ganz hin und weg!

Auf den Bildern ist sie mit ihrem Freund A$AP Rocky zu sehen. Zu den Fotos schreibt sie: „Wie die Gang zum Black History Month angetreten ist.„

Das erste Bild des Posts hat es uns aber besonders angetan. So privat kennen wir Riri sonst eigentlich nicht. Auf dem Foto, das Rihanna im Badezimmer mit hochgezogenem Trikot zeigt, offenbart sie ihrer Followerschaft einen freien Blick auf ihre Babykugel. Den Blick richtet die Unternehmerin dabei auf ihren Bauch.

Fans spekulieren über Baby-Geschlecht

Ob sie uns mit der Farbe Orange wohl etwas sagen will? Vielleicht, dass das Internet aufhören soll, über das Babygeschlecht zu diskutieren. Fans sind sich nämlich sicher: Es wird ein Girl! Wieso? Auf den ersten offiziellen Schwangerschafts-Fotos in New York trägt die Musikerin einen (btw wunderschönen) pinken Daunenmantel. Ein eindeutiger Hinweis, wie Follower meinen. Na ja diese dürften nach dem Trikot in der Farbe Orange aber ganz schön verwirrt sein. 😀