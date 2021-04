Für viele war die vergangene Woche stressig und das Wetter war deprimierend. Doch am Wochenende vom 24. bis 25. April ändert sich die Stimmung wieder und die Sonne schenkt uns neue Lebensenergie.

Diese Tierkreiszeichen erleben ein besonders schönes Wochenende:

Widder

Der Widder hatte derzeit das Gefühl, dass er nichts auf die Reihe bekommt und er nur tatenlos herumsteht. Das ändert sich am kommenden Wochenende. Denn die Sonne und der bevorstehende Frühling bringen dem Widder wieder neuen Tatendrang. Damit kommt er auch seinen Zielen, die er sich für dieses Jahr gesteckt hat, um einiges näher. Deshalb gilt am Samstag und Sonntag für dieses Sternzeichen: Erledige deine To-dos und schöpfe Energie aus der Kraft der Sonne. Dann wird dein Wochenende zu einem echten Erfolg für dich.

Krebs

Das kommende Wochenende wird für den Krebs besonders schön. Vergebene Krebse können sich auf einen romantischen Spaziergang oder ein Candle-Light-Dinner mit ihrem Liebsten freuen. Auch Single-Krebse erwartet in Sachen Liebe eine freudige Überraschung. An diesem Wochenende sieht das Sternzeichen die ganze Welt durch die “rosarote Brille”. Da kann fast nichts mehr schiefgehen.

Waage

Für die Waage wird dieses Wochenende voller positiver Gefühle und neuer Lebensfreude. Das Wetter der vergangenen Tage hat dem Sternzeichen ordentlich zugesetzt und die Stimmung wollte einfach nicht mehr aufhellen. Doch mit der Sonne am Samstag und Sonntag kommt auch die gute Laune wieder. Die Waage ist an diesem Wochenende so ausgeglichen, dass sie nichts aus der Ruhe bringen kann.

Skorpion

Der Skorpion hatte in letzter Zeit viel Stress. Egal, ob in der Arbeit oder im Privatleben – Er konnte eine To-dos einfach nicht erledigen und hetzte von einem Termin zum nächsten. Am Wochenende findet der Skorpion jetzt endlich die Ruhe, nach der er gesucht hat. Das schöne Wetter lässt ihn außerdem wieder neue Energie tanken, um mit voller Lebensfreude in die nächste Woche zu starten.

Das könnte dir auch gefallen: