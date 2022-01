OMG! BREAKING NEWS! Rihanna ist tatsächlich schwanger. Die Sängerin und ihr Freund A$AP Rocky erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Die 33-Jährige präsentierte am Wochenende bei einem Spaziergang ganz offen ihren Babybauch – und das Netz flippt aus! Mit dieser Überraschung haben ihre Fans wohl nicht gerechnet…

Rihanna und A$AP Rocky werden Eltern

Achtung, das ist keine Übung! Rihanna ist schwanger!!! Die Sängerin wurde am Wochenende bei einem gemeinsamen Spaziergang mit A$AP Rocky in New York gesichtet und dabei präsentierte die 33-Jährige ihren bereits ziemlich runden Babybauch. Ihren knallpinken Mantel trug sie dabei nämlich extra so weit offen, dass ihr nackter Bauch zu sehen war. Und obendrein setzte sie den Baby-Belly auch noch mit auffälligen Ketten in Szene.

Das Paar selbst hat die Schwangerschaft zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch die Fotos der beiden, die auf Social Media bereits fleißig geteilt werden, sind ziemlich eindeutig. Da muss man eigentlich auch nicht mehr dazu sagen.

Vermutlich war der Spaziergang sogar ein geplantes Shooting, wie die Schnappschüsse von Promi-Fotograf Miles Diggs vermuten lassen:

Beziehung nie offiziell bestätigt

Rihanna und der Rapper sind offenbar schon länger ein Paar. Die beiden sind immer wieder gemeinsam bei Events und am Red Carpet zu sehen. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bislang allerdings noch nicht so richtig. Erst kürzlich sprach A$AP Rocky jedoch erstmals ganz offizielle über RiRi und bezeichnete sie in einem Interview mit dem GQ-Magazin als die „Liebe seines Lebens“ und „seine Lady“.

Rocky wisse, dass er womöglich nicht über RiRi sprechen sollte, schreibt die GQ in einer Coverstory über den Rapper, doch sobald ihr Name fällt „strahlt er wie ein Teenager“, so der GQ-Redakteur, der das Interview mit dem Rapper führte.

Genauere Details zur Beziehung der beiden sind nicht bekannt. Und auch seit wann die beiden genau zusammen sind, ist unklar. Womöglich lief 2013 schon etwas. Damals waren die beiden nämlich zusammen auf Tour.