Bibi Claßen muss derzeit einiges an Kritik von ihren Fans einstecken. Eigentlich sollte es nur ein amüsanter Urlaub in Dubai mit der Familie und Freunden werden. Doch für einige Aufnahmen aus dem Urlaub hagelt es nun heftige Kritik. Feuchtfröhlich vernichteten Bibi und ihre Family dort nämlich einige Champagner-Flaschen.

Besonders das „Tornado-Saufen“ spaltete die Gemüter ihrer Fans. Darüber spricht sie im Podcast „Das ist ja Claße(n)“ zusammen mit Julian.

Vorwürfe gegen Bibi Claßen

Die YouTuberin hat derzeit mit einigen Vorwürfen zu kämpfen. Gemeinsam mit Familie und Freunden wollten Julian und Bibi eigentlich nur ihren Urlaub in Dubai in vollen Zügen genießen. Dafür musste natürlich auch die eine oder andere Champagner-Flasche herhalten. In einem kurzen Clip einer Partynacht sah man Bibi sogar dabei, wie sie eine Flasche Champagner versucht in einem Zug zu leeren. Ganz im Sinne des sogenannten „Tornando-Trends“. Doch ihre Fangemeinde sieht das offenbar gar nicht gern und kritisiert das Verhalten des YouTube-Stars. Sie sind der Meinung, dass sie als zweifache Mutter nicht so ausgelassen feiern dürfe.

Bibi wehrt sich gegen Vorwürfe

Doch Bibi kann die Kritik beim besten Willen nicht nachvollziehen. Deshalb spricht sie im gemeinsamen Podcast mit Julian „Das ist ja Claße(n)“ nun offen über die jüngsten Vorwürfe ihrer Fangemeinde. „Ich bin stolz darauf, dass ich meinen Spaß nicht verloren habe“, verteidigt sich die Schöpferin von BibisBeautyPalace. Ihre Kinder waren zu dem Zeitpunkt nicht unbeaufsichtigt, denn Freunde kümmerten sich um Sohn Lio und Tochter Emily, stellt sie außerdem klar.

Auch Julian findet die Kritik viel zu überzogen und unterstreicht, dass die Feierei absolut im Rahmen gewesen sei. Sie hätten einfach nur Spaß gehabt. „Ich muss sagen, es war einfach nur megageil“, pflichtet ihm die 28-Jährige bei.