Laura Müller versucht ihr Glück jetzt offenbar ganz ohne Michael Wendler. Auf ihrem eigenen OnlyFans-Account bittet sie ihre Follower ab sofort zur Kasse. Und lässt auch gleich ihre Community abstimmen: Brüste oder Po?

Und das Ergebnis der Abstimmung fällt eindeutig aus.

Laura Müller startet alleine auf OnlyFans durch

Wie wir ja alle wissen, haben Michael Wendler und Laura Müller schon seit einiger Zeit einen Account auf der Online-Plattform OnlyFans – auf der sich hauptsächlich erotische Inhalte finden. Das Prinzip ist dabei recht simpel. Wer private Aufnahmen des polarisierenden Promi-Paares sehen möchte, der muss online einen monatlichen Beitrag und dazu oft noch Trinkgeld an die zwei TV-Sternchen zahlen. Für den „Egal“-Sänger und seine Ehefrau wahrlich leicht verdientes Geld. Doch Laura Müller strebt wohl nach Größerem und will nun auch alleine durchstarten!

Seit einigen Tagen können Fans Laura auf ihrer eigenen Onlyfans-Seite folgen. Hier soll es in Zukunft mit noch heißerem Content zur Sache gehen. Und was ihre Gefolgschaft demnächst zu sehen bekommt, will die Influencerin ihre Fans nun sogar selbst entscheiden lassen. Lauras OnlyFans-Abonnenten dürfen abstimmen, ob sie demnächst ihren Hintern oder doch ihre Brüste präsentieren wird!

Laura startet Umfrage

Auf dem neuesten Foto auf ihrem OnlyFans-Account streckt die 21-Jährige in Lingerie gekleidet ihren Hintern Richtung Kamera.

Zu dem Post startet sie auch gleich noch die Abstimmung. „Ihr könnt entscheiden“, schreibt Laura zum Voting. Dazu verwendete die hübsche Brünette zwei eindeutige Zeichen. Die User haben die Wahl zwischen einem Pfirsich-Emoji, stellvertretend für den Allerwertesten der einstigen „Let’s Dance“-Kandidatin und einem Kirsch-Emoji, das auf ihre Oberweite anspielen soll.

Und das Ergebnis scheint tatsächlich eindeutig: Die Mehrheit ihrer Followerschaft will mehr von ihrer Oberweite sehen. Um die gewünschten Bilder auch zu bekommen, muss ihre Gefolgschaft allerdings zuerst ca. 70 US-Dollar springen lassen. Ob Laura dem Voting ihren Fans wirklich nachkommen wird, bleibt abzuwarten.