Good News für alle Fans von Tokio Hotel: Bill und Tom Kaulitz bekommen ihre eigene Serie auf Netflix! Laut dem Streamingdienst können sich die Zuschauer:innen darauf freuen, einige intime Details aus dem Leben der Zwillinge zu erfahren. Denn bei der Serie handelt es sich um eine Doku, die ganz nach Kaulitz-Manier im Reality-Format entstanden ist.

Wann die Show zu sehen sein wird? Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden.

Bill und Tom Kaulitz haben Netflix-Serie gedreht

Nein, die Kaulitz-Twins sind jetzt nicht plötzlich unter die Schauspieler gegangen, vielmehr haben sie alles, was in ihrem Leben so passiert (und das ist, geht es nach ihrem erfolgreichen Podcast „Kaulitz Hills“, SEHR viel), mitgefilmt. Fans der Tokio-Hotel-Stars dürfen sich jedenfalls freuen. Denn in der neuen Serie „Kaulitz & Kaulitz“ zeigen die berühmten Brüder die nackte Wahrheit. Laut Netflix wurden Bill und Tom über acht Monate lang von einem Kamerateam begleitet.

Das Ergebnis: ein intimer Einblick in ihren busy Alltag „zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Tourbus, Partys, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA“, heißt es. Ob auch Heidi Klum, mit der Tom seit 2019 verheiratet ist, in der Doku zu sehen ist? Denkbar wäre es! Das Model kommentierte das Insta-Posting, in dem die Serie angekündigt wird, jedenfalls sofort mit cuten Worten. „Viel Erfolg Bill und Tom mit Euerer neuen Show wünsche ich Euch“, schreibt Heidi. „Ich bin schon ganz gespannt was Ihr beiden da wieder ausgeheckt habt“, fügt sie noch hinzu.

Jetzt zum Wichtigsten: wann erscheint die Serie? Allzulange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Denn bereits am 25. Juni 2024 ist „Kaulitz & Kaulitz“ auf Netflix verfügbar.

Fans sind außer sich vor Freude: „Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet“

Mit ihrer eigenen Reality-Show bzw. Doku-Serie geben Bill und Tom ihren Fans genau das, was sie wollen: sie teilen intime Momente mit ihnen. Die Kommentare auf Instagram überschlagen sich vor Freude und die meisten können es nicht mehr erwarten, bis es los geht. „Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet“, schreibt jemand. „Endlich!“, freut sich eine andere Person. „Ich kann es kaum erwarten, meine Lieblings-Zwillinge auf Netflix zu sehen“, kommentiert eine weitere Userin.

Anderen User:innen ist dabei vor allem eines aufgefallen: Tom Kaulitz hat zum ersten Mal etwas auf Instagram gepostet. Denn obwohl er eine Million Follower hat, hielt sich der 34-Jährige, was seine Social-Media-Präsenz angeht, bisher zurück. Eine eigene Serie auf einem der größten Streaminganbietern aller Zeiten scheint jetzt aber der perfekte Moment zu sein, um sich der Insta-Welt zu präsentieren. An dieser Stelle: Willkommen, Tom!