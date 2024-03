Der Countdown zum Finale von „Die Bachelors“ läuft. Das kann nur eines heißen: Es wird Zeit für die Dreamdates. Wie immer strotzen diese nur so vor cringe und überzogener Romantik.

Das wird sogar einer der Kandidatinnen zu viel!

Die Bachelors starten in ihre (Alb)-Traumdates

Wir müssen euch etwas gestehen: die Dreamdates bei „Die Bachelors“ zählen zu unseren absoluten Hassfolgen. Denn während andere wohl die Romantik genießen oder selbst von solchen außergewöhnlichen Dates träumen, fühlt sich die Folge für uns Staffel für Staffel immer an, wie eine absurde Version von „Und täglich grüßt das Murmeltier“, bei der die gleichen Sätze wieder und wieder gesagt werden – nur eben zu anderen Frauen.

Aber ja, auch in diesem Jahr müssen wir uns einmal mehr durch das Feuerwerk der Fake-Gefühle quälen, um herauszufinden, wer es denn ins Finale schafft. Und für unser Durchhaltevermögen werden wir sogar belohnt. Denn gleich zu Beginn gibt es eine erfrischende Abwechslung: ein Bachelor wird bloßgestellt. Bei dem romantischen Dreamdate von Kim und Sebastian fährt dieser nämlich einmal mehr alle Geschütze des unangenehmen Smalltalks auf und versucht, über vergangene Beziehungen zu sprechen. So weit, so unspektakulär. Doch Kim will mit diesem Thema erst gar nicht anfangen. Der Grund: all das haben die beiden schon besprochen. Und darauf macht sie den Rosenkavalier gerne aufmerksam. Sebastian lässt sich von diesem Stimmungstief aber nicht allzu lange ablenken und führt das imaginäre Dreamdate-Protokoll weiter. Erst wird geknutscht; dann awkward gefragt, ob das Date nicht über Nacht bleiben will. Sein Plan geht auf – und Kim vergisst scheinbar sehr schnell, dass sich der Rosenkavalier eigentlich kein einziges Detail aus ihrem Leben gemerkt hat. Ach, wenn das nicht die wahre Liebe ist!

Das Dreamdate-Prozedere wird übrigens auch bei Dennis und Lissy Schritt für Schritt durchgezogen. Sie will davor aber noch betonen, wie sehr sie „Wifey Aufgaben“ liebt und wie gerne sie Kinder hätte. Wer sich jetzt fragt: Was bitte sind „Wifey“-Aufgaben, keine Sorge, hierfür gibt es eine Erklärung für Dennis. Höchst kreative Aufgaben wie Adventkalender basteln zählen offenbar dazu. Ja gut, dann wissen wir das für unsere nächste Tinder Bio jetzt auch. Bevor wir aber näher über Kinder, Hochzeiten und Zukunftspläne sprechen, will Dennis den Fokus wieder auf das für ihn Relevante legen: die Übernachtung!

"Ich bin kreativ. Ich habe einen Adventskalender selber gemacht."



Wow.

🥱#Bachelors — 𝕓𝕣𝕚𝕖𝕤𝕚 🍀 |🪝 (@be_a_queen) March 13, 2024

Von intimen Bettgeschichten und Lovebombing

Und so geht es dann auch an Tag zwei weiter; nur eben mit Eva und Katja. Die Männer haben Dates, schwärmen davon, wie toll nicht alles ist und freuen sich insgeheim wohl am meisten auf die Übernachtung ohne Kameras. Sebastian betont selbst: er „verknallt“ sich Nacht für Nacht aufs Neue. Wow, da fühlt man sich als Kandidatin ja bestimmt ganz besonders.

Regieanweisung: Liegt so im Bett, dass es aussieht, als würdet ihr schlafen…#bachelors — Asta_M (@the_asta) March 13, 2024

Während wir dachten, der Gipfel der unangenehmen Momente sei bereits erreicht, als Eva das romantische Date nutzt, um einmal mehr über ihre verstorbene Mutter zu sprechen, setzt Dennis wenige Augenblicke später noch eines drauf. Denn den Spruch „Ein Gentleman genießt und schweigt“ hat er offenbar noch nie gehört! Stattdessen erzählt er am nächsten Morgen ganz stolz: Bei der Nacht mit Katja haben die beiden das Hotelbett zerlegt. Das klingt ja nach sehr intensiven Gesprächen, die die beiden da geführt haben. Dennis ist und bleibt eben ein Romantiker… oder so!

Und, worüber habt ihr bei euren Dreamdates gesprochen?



Dennis: darüber wie geil es ist, sich am Wasserfall herunter zu hangeln und zu knutschen!



Sebastian: über ihre tote Mama… #bachelor #bachelors — hab1meinung 🇺🇦 (@hab1meinung) March 13, 2024

Dennis scheint auf jeden Fall einen richtigen Lauf zu haben und genießt auch sein drittes Date mit Rebecca. Für Sebastian ist die Zeit aber alles andere als rosig. Denn nachdem Tag zwei eigentlich ganz gut lief, wird das dritte Dreamdate für ihn zur absoluten Geduldsprobe. Bei dem Date wird nämlich einmal mehr klar: Sebastian findet Larissa ganz toll – und will ihr das auch bei jeder möglichen Gelegenheit sagen. Der Rosenkavalier entpuppt sich als Meister des Lovebombings – ganz zum Leidwesen seiner Angebeteten. Denn die findet die ganzen Komplimente und Küsse einfach nur unangenehm – und macht dem Dreamdate-Protokoll einen Strich durch die Rechnung. Sie beendet das Date nämlich alles andere als happy mit den Worten „Weg, weg, nur weg. Das ist viel zu viel. Ich brauche Abstand!“

Ist das „Die Bachelors“ oder „Die Bachelorette“?

Man könnte meinen, dass Sebastian durch diesen Abgang die Entscheidung erleichtert wurde. Schließlich betont Larissa später auch in dem Interview: sie ist sich bei dem Rosenkavalier nicht sicher und weiß auch gar nicht, ob sie denn die Rose überhaupt annehmen würde. Sebastian betont nach einem Gespräch mit ihr sogar selbst: es ist ein bisschen so, als hätte Larissa die Rollen vertauscht; so als wäre sie die eigentliche Bachelorette. Und sogar Dennis – der ja nun wirklich nicht für sein Einfühlungsvermögen bekannt ist – warnt Sebastian in einem Gespräch und rät ihm, „die Finger davon“ zu lassen.

Was macht Sebastian also? Richtig; er schickt Kim nach Hause und bietet Larissa dennoch eine Rose an. Warum? Wir wissen es auch nicht, aber offenbar will er unbedingt, dass es mit Larissa klappt. Sie nimmt die Rose dann auch tatsächlich an – und betont im Interview, dass ihr dieses „Auf und Ab der Gefühle“ Spaß macht. Na das klingt ja mal nach einer richtigen Traumfrau.

„Hat sie gerade überhaupt gerafft, dass sie rausgeflogen ist?“

Deutlich weniger dramatisch ist die Entscheidung bei Dennis. Denn er ist sich sicher, wer gehen muss. Der „Abstand zum Herzen“ sei einfach zu groß, erklärt er. Für uns klingt das zwar eher nach einem Fall für die Medizin; er begründet damit jedoch, dass die Reise für Lissy zu Ende ist. Das war wohl für die wenigsten eine Überraschung; offenbar auch nicht für Lissy. Denn sie wirkt ziemlich gefasst und verabschiedet sich ohne großes Drama. Es könnte also alles gut und freundschaftlich zu Ende gehen; ein Albtraum für Dennis. Denn ihm gefällt es offenbar gar nicht, dass Lissy nicht in Tränen ausbricht, geschockt zu Boden fällt oder ihm dramatisch eine Ohrfeige verpasst. Er ist von ihrer Reaktion so irritiert, dass er die Produktion sogar fragt: „Hat sie gerade überhaupt gerafft, dass sie rausgeflogen ist?“ Charmant wie immer, lieber Dennis.

Aber am Ende der Rosenvergabe ist ohnehin nur eines wichtig: nach drei langen Dreamdates sind die zwei kompatibelsten Menschen der Show wieder miteinander vereint: Dennis und Sebastian! Und das genießen sie offensichtlich, als sie Arm in Arm Richtung Sonnenuntergang laufen.

Ach ganz ehrlich, Seb sollte die letzte Rose einfach Dennis geben #Bachelors pic.twitter.com/p0m7hfS6bW — jules (@its_jules7) March 13, 2024

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.