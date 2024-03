Das Aufleben lassen der eigenen Girlhood ist bei Millennials und der Gen Z derzeit ein absoluter Trend. Denn niemand scheint die eigene Jugend hinter sich lassen zu wollen. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn vor allem drei Sternzeichen sehnen sich danach, niemals erwachsen werden zu müssen.

Krebs

Die nostalgischen Krebse denken in ihrem Alltag immer wieder an die „gute alte Zeit“ zurück; also jene Abschnitte ihres Lebens, in denen sie noch sorglos und ohne große Verantwortung waren. Sie schwelgen gerne in Erinnerungen an ihre Schulzeit und gehören auch zu jenen Menschen, die in regelmäßigen Abständen einen ganzen Tag lang Erinnerungskisten und Fotoalben widmen. Denn sie wollen keinen einzigen Aspekt ihrer eigenen Jugend vergessen.

Widder

Die Widder sind für den aktuellen Girlhood-Trend geboren. Denn auch sie lieben es, extrem nostalgisch an Dinge aus ihrer eigenen Jugend zu denken – und diese auch wieder in ihren Alltag zu integrieren. Widder gehören etwa zu den Menschen, die vollkommen unironisch wieder einen Ausflug in den Schmuckladen ihrer Kindheit machen – und dort auch das ein oder andere Goodie entdecken. Ihre Kindheit ist ein Teil von ihnen und diesen wollen sie immer bei sich tragen.

Schütze

Wenn man die Schützen mit einer Figur aus der Popkultur vergleichen müsste, dann wäre das Peter Pan. Denn für die Schützen ist klar: Erwachsen sein hat nicht viele Vorteile, sondern ist eigentlich geprägt von Aufgaben, Pflichten und einem konstanten Druck. Drei Dinge, die sie so gar nicht leiden können. Sie verstecken sich auch deshalb gerne hinter ihrer kindlichen Art und versuchen auf diese Weise, so viel Verantwortung wie möglich von sich zu stoßen.