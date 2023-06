Überraschende Babynews aus Hollywood: Der Schauspieler Jonah Hill ist Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Freundin Olivia Millar begrüßt er sein erstes Kind auf der Welt.

Das bestätigt nun sein Pressesprecher.

Jonah Hill und Freundin Olivia Millar sind Eltern geworden

Was für eine Überraschung. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Jonah Hill und seine Freundin Olivia Millar Nachwuchs erwarten. Und jetzt ist das Baby auch schon auf der Welt. Wie Jonahs Sprecher nun gegenüber dem US-Magazin People bestätigt, sind der Hollywoodstar und seine Lebenspartnerin Eltern geworden. Für den Schauspieler ist es das erste Kind.

Bei der Hochzeit seiner Schwester Beanie Feldstein am 20. Mai fiel der „Superbad“-Darsteller durch seine Abwesenheit auf. Denn weder auf Fotos der Gäste noch in einem offiziellen Porträt von der Trauung war er zu sehen. Nun aber scheint der Grund für sein Fehlen an diesem wichtigen Tag seiner jüngeren Schwester eindeutig zu sein. Demnach dürfte ihr kleines Baby wohl Ende Mai das Licht der Welt erblickt haben. Wann genau ihr Kind auf die Welt kam, haben die Eltern nicht verraten.

Schauspieler hält Privatleben aus der Öffentlichkeit

Erst im März dieses Jahres waren erste Gerüchte aufgekommen, dass Jonah Hill erstmals Vater wird. Olivia Millar wurde nämlich Ende März mit einem Babybauch gesichtet, den sie bei einem Ausflug in Kalifornien mit einem Overall bedeckte. Offiziell bestätigt wurde die Schwangerschaft nie. Generell halten sie ihr Privatleben gerne aus der Öffentlichkeit. Und so ist es auch kein Wunder, dass sie das Geschlecht und den Namen des Babys (noch) für sich behalten. Ganz offensichtlich wollen die zwei ihr neues Familienleben erst einmal in aller Ruhe genießen.

Hills Sprecher wollte auch die kursierenden Verlobungsgerüchte nicht bestätigen, nachdem man seine Liebste mit einem verdächtigen Diamantring am Finger gesehen hatte. Ob es sich bei dem Accessoire wirklich um einen Verlobungsring handelt oder nur ein Schmuckstück ist, ist allerdings unklar.

Paar im September 2022 erstmals gemeinsam gesichtet

Seit wann die zwei ein Paar sind, ist ebenso nicht bekannt. Olivia Millar, die gemeinsam mit ihrer älteren Schwester den Online-Vintage-Laden Chasseresse betreibt, und der Star aus „21 Jump Street“ wurden jedenfalls erstmals im September 2022 zusammen in Santa Barbara gesichtet. Zuvor war der Schauspieler mit Gianna Santos verlobt, bevor sie sich im Oktober 2020 trennten.