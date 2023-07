Ist Harry Styles wieder vergeben? Das fragen sich nun seine Fans! Denn der „Watermelon Sugar“-Sänger wurde in letzter Zeit gleich mehrfach mit einer ganz bestimmten Dame gesichtet. Und zwar mit Taylor Russel. Zuletzt schlenderten die zwei gemeinsam durch Wien.

Steht hier schon das nächste Celebrity-Power-Couple in den Startlöchern?

New Love-Interest: Ist Harry Styles wieder vergeben?

Harry Styles ist ein Phänomen! Er hat laut Wissenschaft das attraktivste Lächeln der Welt, erobert gerade die Bühnen rund um den Globus und gilt noch dazu als einer wohl heiß begehrteste Junggesellen, die die Promiwelt derzeit zu bieten hat. Oder ist der „As It Was“-Star überhaupt Single? Seit seiner Trennung von Schauspielerin Olivia Wilde im Herbst letzten Jahres wird das Liebesleben des ehemaligen One-Direction-Stars immer wieder heiß diskutiert. Diesen Gerüchten heizt er jetzt allerdings auch selbst ein, nachdem er in in den letzten Wochen immer öfters mit einer ganz bestimmten Promi-Kollegin gesichtet wurde. Die Rede ist von der 28-jährigen Schauspielerin Taylor Russell! Die Hinweise verdichten sich, dass sich zwischen den beiden eine Liebelei ankündigt. Oder sind die beiden vielleicht sogar schon länger ein Paar?

Taylor Russel besucht Harry Styles‘ Konzert in Wien

Aufmerksame Fans haben Harry und Taylor schon mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, was anhaltende Spekulationen über den romantischen Status des Duos anheizt. Bereits im Juni teilte der TikTok-Nutzer @ellahodgkinson Fotos von den zwei, die sie sogar händchenhaltend in London zeigen. Am Wochenende wurden Taylor und Harry dann gemeinsam in der österreichischen Hauptstadt Wien gespottet. Auf Tiktok ist zu sehen, wie die zwei bei einem gemütlichen Abendspaziergang durch die Innenstadt schlendern.

Und es scheint tatsächlich so, als würde die Schauspielerin den Popstar gerade auf seiner Tournee moralisch unterstützen. Schnappschüsse von seinem Konzert in Wien, die unter anderem dem US-Portal TMZ vorliegen, zeigen, wie sie den Auftritt des 29-Jährigen von ihrem VIP-Platz aus verfolgt. Falls ihr euch gerade fragt, woher ihr den Namen Taylor Russell überhaupt kennt? We got you!

Wer ist Taylor Russell?

Taylor Russell ist eine kanadische Schauspielerin. Die 28-Jährige feierte auch als Model bereits Erfolge. Bekannt wurde sie aber quasi über Nacht, als sie neben Timothy Chalamet die Hauptrolle im Horror-Drama „Bones And All“ spielte. Beim Filmfestival in Venedig wurde Taylor 2022 dafür sogar als „beste Nachwuchsschauspielerin“ ausgezeichnet. Die Schauspielerei dürfte die zwei also schon mal verbinden. Wann und wie genau sich die beiden Hollywood-Stars kennengelernt haben, ist nicht bekannt.

„Das heißeste Paar ever“

Und obwohl die Liebesspekulationen bisher weder von Harry noch von Taylor offiziell bestätigt sind, scheint die Beziehung bereits den Segen der Harry-Fans zu haben. Zumindest freuen sich unzählige Tiktok-User:innen für die zwei. „Okay, das ist einfach das heißeste Paar ever! Sie passen so gut zusammen, ich halte es nicht aus“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin. Eine andere Tiktokerin kommentiert zu einem Video von den beiden: „Ich freu mich so für die zwei.“ Klar ist, die beiden Stars werden jetzt schon ordentlich von den Fans geshipped! Und wir sind gespannt, ob wir die zwei in Zukunft noch öfters gemeinsam zu sehen bekommen.