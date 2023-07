Österreich schafft es ein weiteres Mal, gleichzeitig das unfreundlichste Land der Welt zu sein, mit Wien allerdings auch die Stadt mit der höchsten Lebensqualität zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt die neue „Expat Insider“-Studie von InterNations, einem Netzwerk für Personen, die im Ausland leben und arbeiten.

Mehr als 12.000 Personen haben an dieser Studie teilgenommen und sind sich einig: unfreundlicher geht’s wohl kaum!

Österreich erneut zum unfreundlichsten Land der Welt gewählt

Man spaziert durch imposante Einkaufsstraßen, wunderschöne Parkanlagen, fährt mit modernen Öffis und will einfach nur sein Leben genießen. Man sitzt in hübschen Cafés, traditionellen Wirtshäusern oder netten Bars. Und da passiert es: man wird angerempelt, angemotzt und mit unzähligen genervten Blicken durchlöchert. Willkommen in Österreich! Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Zumindest nicht immer. Doch einen gewissen Grund-Grant aufs Leben haben wir alle, so ehrlich müssen wir schon sein.

Zu diesem Ergebnis ist jetzt offenbar auch die neue „Expat Insider“-Studie gekommen – in Auftrag gegeben vom Münchner Unternehmen InterNations. Über 12.000 Personen aus 172 Ländern bewerten einander dabei in unterschiedlichen Kategorien. Darin schafft es Österreich tatsächlich an die Spitze der unfreundlichsten Länder der Welt. „Es fehlt den Österreichern ein bisschen an Wärme“, so das Zitat einer Frau aus Spanien. Andere Studienteilnehmer:innen beklagen indes, dass sie Schwierigkeiten haben, Freunde oder „überhaupt neue Leute kennenzulernen“.

Dabei kann Österreich noch einen weiteren Anti-Titel verbuchen: nicht nur das gesamte Land gilt als besonders unfreundlich, auch die Hauptstadt Wien wurde im „Expat City Ranking 2022“ zur unfreundlichsten Stadt der Welt gewählt. Autsch.

„Eingewöhnung im Land“ nur vor Kuwait

Das war aber noch nicht alles: in der Kategorie „Eingewöhnung im Land“, belegt Österreich Platz 52 von insgesamt 53. Damit liegt das Land lediglich einen Platz vor Kuwait. Und das nicht zum ersten Mal! Denn seit diese Studie im Jahr 2014 erstmals von InterNations durchgeführt wurde, lag Österreich in dieser Kategorie ganze neunmal unter den letzten Zehn. Heißt: wir haben noch einiges an Arbeit vor uns!

Aber: der gesamte Dachraum gilt unter den Studienteilnehmerinnen nicht als besonders freundlich oder willkommen-heißend. Deutschland liegt bei der Eingewöhnung auf Rang 50 und ist damit gerade mal zwei Plätze besser als Österreich. Die Schweiz kommt auf Platz 47.

Mexiko und Spanien am beliebtesten

Weitaus besser schneiden im Ranking Mexiko und Spanien ab. Die beiden Länder sind für die Studienteilnehmer:innen am attraktivsten. Denn die Einwohner:innen sollen gegenüber Menschen aus dem Ausland weltweit am freundlichsten sein. Auch der Wohnungsmarkt sowie Gehälter wurden sehr gut bewertet. Darauf folgen Panama, Malaysia und Taiwan. Das erste europäische Land befindet sich auf Platz zehn mit Portugal.