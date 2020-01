Vor der australischen Küste nahe Esperance wurde ein Taucher von einem Hai angegriffen und dabei tödlich verletzt. Das teilte die örtliche Wasserrettung heute mit.

Dabei soll es sich um einen weißen Hai gehandelt haben. Die Begleiterin des Tauchers erlitt einen Schock.

Taucher von weißem Hai angegriffen

Er kürzlich sorgte ein Haiangriff auf den Seychellen für Schlagzeilen. Nun wurde auch vor der australischen Küste ein Taucher von einem Hai angegriffen und dabei tödlich verletzt. Das teilte die Polizei heute mit. Genau Details über den Angriff sind nicht bekannt. Seine Begleiterin erlitt einen schweren Schock. Laut Behörden soll es sich um einen weißen Hai gehandelt haben.

Tödliche Haiattacke vor australischer Küste

Das Unglück passierte in der Nähe von Esperance im australischen Bundesstaat Western Australia. Das teilte die Wasserrettung am Sonntag mit. Der Mann dürfte dort nach Seeohren getaucht haben. Eine Meeresschneckenart, die unter Einheimischen als Delikatesse gilt. Dabei griff ihn das Tier an.

Die Begleiterin des Tauchers befand sich währenddessen an Bord eines Bootes, so die Polizei. Sie erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Derzeit dürften die Einsatzkräfte noch nach der Leiche des Mannes suchen, denn diese sei noch nicht gefunden wurden. Seit 2017 war es der zweite tödliche Haiangriff in dieser Region. Auch damals wurde ein 17-jähriger Taucher angegriffen.