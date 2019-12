Bei einem Haiangriff vor den Seychellen ist eine 45-jährige Französin schwer verletzt worden. Die Behörden verhängten nun ein vorübergehendes Schwimmverbot.

Laut der Nachrichtenagentur AFP attackierte sie der Hai gestern, am 29. Dezember, vor der insel Praslin im Indischen Ozean.

Französin von Hai attackiert

Medienberichten zufolge verletzte der Hai die Touristin am Arm. Das teilte der französische Botschafter Dominique Mas am Montag mit. Man brachte sie sofort nach dem Angriff ins Krankenhaus. Dort wurde die Französin am Arm operiert. Mittlerweile ist die Frau außer Lebensgefahr.

Experten zufolge kommt es in dem beliebten Urlaubsziel kaum zu Hai-Attacken. Womöglich zieht das relativ kühle Wasser vor der Insel Praslin Haie während der Brütezeit an.

Zwei Tote bei Haiangriff im August 2011

Haiangriffe vor den Seychellen passieren eigentlich selten. Dennoch kam im August 2011 zwei Touristen durch einen Haiangriff ums Leben. Darunter ebenfalls ein Franzose, sowie ein Brite, der dort seine Hochzeitsreise verbrachte.