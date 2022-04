Große Trauer bei Cristiano Ronaldo und seiner Freundin Georgina Rodríguez. Das Paar hat seinen Zwillingssohn während der Geburt verloren. „Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil empfinden kann“, so die berührenden Worte der beiden.

Das zweite Baby – ein Mädchen – kam gesund zur Welt.

Cristiano Ronaldo und Georgina verlieren Baby während Geburt

Es ist ein schwerer Schicksalsschlag, mit dem der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodríguez gerade fertig werden müssen. Das 28-jährige Model war mit Zwillingen schwanger; doch bei der Geburt kam es scheinbar zu Komplikationen. Nur eines der Babys – das Zwillingsmädchen – hat überlebt. Der neugeborene Sohn starb während der Geburt.

Diese schmerzliche Nachricht teilen die beiden auf Instagram mit. „Wir sind zutiefst traurig über den Tod unseres Babys. Es ist der größte Schmerz, den ein Elternteil empfinden kann“, schreibt das Paar. „Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben.“

Dann bedanken sich Ronaldo und Georgina bei all den Ärzten und Krankenschwestern, die sie in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben. Den Rest der Welt bitten sie um Privatsphäre. „Wir sind am Boden zerstört und bitten darum, in dieser sehr schwierigen Zeit nicht gestört zu werden. Unser kleiner Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben“, heißt es in dem traurigen Posting.

Stars und Familie trauern mit

Ronaldos Teamkollege und englischer Nationalspieler Marcus Rashford ist nur einer der unzähligen Beileidsbekunder. Seine Worte an das trauernde Paar: „Die Gedanken sind bei dir und Georgina Bruder. Es tut mir so leid [sic]“. Auch der jamaikanische Weltrekord-Sprinter Usain Bolt spricht Ronaldo sein Beileid aus; genauso wie Ronaldos Verein Manchester United. „Dein Schmerz ist unser Schmerz. Wir senden dir und deiner Familie in dieser Zeit Liebe und Kraft“, ist zu lesen.

Katia Aveiro, die Schwester von Ronaldo, unterstützt die beiden mit aller Kraft: „Möge Gott sich um alles kümmern und deinen Weg mehr und mehr stärken“, schreibt sie. Katia versichert, dass das Zwillingsmädchen, das die Geburt überlebt hat, der Familie mehr und mehr lehren wird, dass nur die Liebe zähle.

Ronaldo, der bereits der Vater von fünf Kindern ist, sucht in diesen Momenten Halt bei seiner Familie. Mit Georgina Rodríguez teilt er bereits das Glück einer Tochter, die 2017 geboren wurde. Im selben Jahr sind auch seine Zwillinge von einer Leihmutter zur Welt gekommen. 2010 gab er die Geburt seines ersten Sohnes, Cristiano Ronaldo Jr., bekannt. Die Identität der Mutter ist aber bis heute ein Geheimnis.