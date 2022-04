Das Schicksal hat gesprochen. Für drei Sternzeichen-Paare heißt es noch in diesem Monat: It’s a Match! Denn endlich treffen sie auf die Person, die ihnen das gibt, wonach sie schon so lange suchen.

Auf wen bald eine gewaltige Liebesüberraschung zukommt, lest ihr hier.

Schütze & Wassermann

Mit der restlichen Vollmond-Energie im Rücken strahlen Schützen im April besonders viel Selbstbewusstsein und Stärke aus. Das bleibt auch den Menschen aus dem Umfeld des Sternzeichens nicht verborgen. Gerade der Wassermann hat seine spirituelle Seite entdeckt und scheint nun ein Händchen für Personen mit einer besonders positiven Aura zu haben. Und so dauert es auch nicht mehr lange, bis die beiden Tierkreiszeichen aufeinander treffen und einander hoffnungslos verfallen. Sie sind damit definitiv eines der Sternzeichen-Paare, die jetzt mit ganz vielen Frühlingsgefühlen rechnen dürfen.

Stier & Zwillinge

Der Stier legt großen Wert auf Familie und glückliche Beziehungen. Leider hat es in der Vergangenheit aber nicht so recht geklappt, weshalb sich dieses Sternzeichen schon länger nach dieser einen Person sehnt, die einen wirklich erfüllt. Ein Glück, dass die Sterne dafür gerade besonders gut stehen und jemand auf den Stier wartet, der genau die gleichen Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft hat. Das Sternzeichen wird überrascht sein: denn ausgerechnet ein Zwilling, den es bereits aus seiner Vergangenheit kennt, tritt in sein Leben und wirbelt ordentlichen Liebesstaub auf.

Löwe & Skorpion

Impulsiv, leidenschaftlich und schnell verliebt: Das sind nur ein paar der Eigenschaften von Löwen. Eigentlich klar, dass er jemanden an seiner Seite braucht, der es mit ihm aufnehmen kann und im besten Fall sogar ähnlich tickt. So wie der Skorpion, der sich ebenfalls oft von seiner Leidenschaft steuern lässt. Eine Kombination, die sehr feurig und brandheiß ist, aber auch für unvergessliche Momente sorgen kann. Also: Augen auf, liebe Löwen! Denn Mr. oder Mrs. Right ist schon sehr viel näher, als ihr denkt.