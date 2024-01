So ein richtiger Start in den Morgen ist gar nicht so leicht. Gerade noch die Snooze-Taste gedrückt, müssen wir uns neben Bad Hair Days und kaputter Kaffeemaschine mit dem richtigen Frühstück auseinandersetzen. Denn die falsche Wahl kann uns den Tag so richtig vermiesen. Wir verraten dir, welche Lebensmittel morgens nicht auf deinem Teller landen sollten.

So viel gleich vorweg: Bananen sind ein No-Go!

Diese Lebensmittel solltest du morgens meiden

Die Wissenschaft ist sich einig: Die ersten Stunden sind unser Soundtrack für den Rest des Tages. Denn wer ihn richtig startet, schafft nicht nur mehr, sondern ist insgesamt auch glücklicher. Wir verraten dir, welchen Lebensmitteln du auf nüchternen Magen unbedingt aus dem Weg gehen solltest.

1. Zitrusfrüchte

Zitrusfrüchte enthalten neben viel Vitaminen auch viel Zitronensäure. Diese erhöht leider auch die Produktion von überschüssiger Magensäure. Auf nüchternen Magen kann dies zu Sodbrennen und Bauchschmerzen führen.

2. Kaffee

Kaffee auf leeren Magen fördert die Produktion von Salzsäure. Dies führt zu Übersäuerung mit Folgeerscheinungen wie Gastritis und Blähungen.

3. Süßspeisen

Zuckerreiche Nahrung lässt unseren Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen. Die Folge: wir werden schnell wieder müde und von Heißhungerattacken überrollt. Besser – erst nach Hauptmahlzeit zu Süßem greifen. Denn dann ist der Blutzuckerspiegel bereits angestiegen.

4. Joghurt

Joghurt ist der absolute Liebling bei Gesundheitsaposteln. Jedoch kann das darin enthaltene probiotische Kalzium erheblich Auswirkungen auf unseren Körper und insbesondere die Zähne haben. Auf nüchternen Magen killt es die guten Bakterien und zerstört die Magensäure.

5. Scharfes Essen

Auch Schärfe kann unsere Magenschleimhaut schädigen. Besonders morgens, wenn der Bauch noch keinen Puffer-Inhalt hat, stehen damit Magenverstimmungen und Verdauungsprobleme am Start.

6. Rohkost

Bei Rohkost auf leeren Magen sind Blähungen vorprogrammiert. Rohes Gemüse wie Paprika oder Karotten sind zwar super gesund, sie beanspruchen aber auch die Verdauung.

7. Bananen

Die allseits beliebten Morgenstarter haben reichlich Fruchtzucker im Programm. Wie der Zucker generell bei Süßigkeiten lässt auch der Fruchtzucker den Blutzuckerspiegel ordentlich in die Höhe schießen. Zudem reizt er unsere morgens empfindliche Magenschleimhaut.

8. Hefegebäck

Hefegebäck ist gerade morgens richtig verlockend. Doch das ist keine gute Idee. Hefe gärt im Magen nach, was zu Blähungen und Bauchschmerzen führt.