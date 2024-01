Die Sängerin Cat Janice ist gerade einmal 31 Jahre alt und weiß, dass sie den Kampf gegen den Krebs demnächst verlieren wird. Auf Tiktok will sie für ihren siebenjährigen Sohn jetzt jedoch ein Vermächtnis schaffen.

Der Song, den sie für ihren Sohn veröffentlicht hat, geht derzeit viral.

Sängerin teilt auf Tiktok Krebsdiagnose

Ein liebevoller Ehemann, eine unterstützende Familie und ein kleiner aufgeregter Sohn: die Musikerin Cat Janice teilt ihr Leben gerne mit ihrer Social-Media-Community. Doch die Geschichte von Cat Janice ist alles andere als ein Märchen mit Happy End. Denn vor mehr als zwei Jahren erhält die junge Frau eine schwierige Diagnose: Krebs. Jene Knoten an ihrem Hals, die die Frau selbst entdeckt hatte, entpuppen sich als bösartige Tumore. Für die heute 31-Jährige beginnt in diesem Moment ein jahrelanger Kampf gegen den Krebs. Nach einer Operation, Chemotherapie und einer Bestrahlung wird die junge Frau im Juli 2022 dann sogar für krebsfrei erklärt. Doch nicht einmal ein Jahr später teilte die junge Frau ihrer online-Community mit, dass der Krebs zurück sei. Cat leidet an Lungenkrebs – und dieses Mal ist der Kampf dagegen deutlich härter.

Anfang 2024 ist für die junge Frau dann leider klar: der Krebs wird siegen. Sie kommt in ein Hospiz und muss sich der wohl schwierigsten Aufgabe stellen: der Frage, was nach ihrem Tod mit ihrer Familie passiert; insbesondere mit ihrem Sohn. Denn die 31-Jährige will dem siebenjährigen Jungen etwas hinterlassen.

Ein letzter Song für ihren Sohn

Sie beschließt also, all die Rechte an ihren Songs an ihn zu übertragen. All die Einnahmen von ihren Songs sollen so an ihren Sohn gehen. Doch damit noch nicht genug. Denn Cat will einen ganz besonderen letzten Song für ihn veröffentlichen. „Dance You Outta My Head“ entstand nämlich im vergangenen Frühjahr, als Mutter und Sohn gemeinsam im Auto gefahren sind. „Wir haben uns ein paar lustige Texte und ein kleines Liedchen ausgedacht“, erzählt sie. „Ich habe den Song aufgenommen und eine kleine Sprachnotiz davon gemacht, und im Laufe der Zeit sind wir ab und zu im Auto dazu herumgefahren.“

Aus dieser Erinnerung wurde jetzt der Song, den sie ihrem Sohn zum Abschied schenken möchte. Sie ruft ihre Community also dazu auf, den Song vorab zu speichern und nach dem Release eifrig zu streamen und zu kaufen. „Ich wollte einfach etwas Lustiges und Positives veröffentlichen“, so die 31-Jährige. „Meine Kunst ist alles, was ich hinterlassen kann.“ Und ihre Community will ihr diesen Wunsch erfüllen. Zahlreiche Menschen verwenden den Sound in den vergangenen Tagen, posten Tanzvideos zu dem Sound und betonen, dass sie möglichst viele Views, Kommentare und vor allem Streams generieren wollen, um Cat Janice bestmöglich zu unterstützen. Alleine auf Tiktok gibt es mittlerweile mehr als 60.000 Videos, die den Sound benutzen. Auch Tiktok-Stars wie Charlie D’Amelio, Alix Earle und Meredith Duxbury posten Videos mit dem Sound und machen auf die schwierige Situation, die Cat gerade durchlebt, aufmerksam!

@alixearle Praying for this mom & her son. Cat Janice came up on my Fyp ln. She has been battling cancer & has signed over the rights of this song to her 7 yr old son. The proceeds will go to his beautiful life! Blow this up tiktok 🫶🏼 ♬ Dance You Outta My Head – Cat Janice

Song landet in den Charts

Zwischen all der Trauer und Verzweiflung darf die 31-Jährige dadurch jetzt noch ein großes Highlight erleben: ihr Song geht viral. Auf Tiktok teilt die junge Frau zahlreiche Clips und freut sich sichtlich, dass ihr großer Wunsch für ihren Sohn zu sorgen, mehr und mehr in Erfüllung geht. Damit aber noch nicht genug. Denn der Support für Cat Janice wird sogar noch größer.

Am 23.01.2024 erfährt die junge Frau nämlich, dass „Dance You Outta My Head“ es sogar auf die iTunes Charts geschafft hat und auch eine Billboard-Platzierung erreicht hat. Ein überwältigendes Gefühl für die junge Frau. „Ihr alle habt mir einen weiteren Moment im Leben geschenkt, in dem ich mich lebendig fühle und ich bin euch für immer dankbar“, schreibt Cat Janice zu dem Meilenstein.