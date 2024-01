Gemeinsam auf die Toilette zu gehen ist für viele wohl das Selbstverständlichste auf der Welt. Doch während wir dachten, dass es sich dabei lediglich um das kleine Geschäft handelt, sind wir jetzt eines Besseren belehrt worden. Denn offenbar ist es auch „a thing“, gemeinsam kacken zu gehen.

Wir haben in unserer miss-Community nachgefragt …

Gemeinsam kacken: Ein Trend, den wir verpasst haben?

Wer sich mit dem Dschungelcamp beschäftigt, wird höchstwahrscheinlich mitbekommen haben, dass ein brisantes Thema in der Sendung ordentlich Diskussionsstoff geliefert hat. Zur Erinnerung: Kandidatin Leyla möchte die Toilette benutzen und ihr großes Geschäft verrichten. Doch leider sorgt eine Spinne an der Wand dafür, dass sich der Reality-Star nicht entspannen kann. Also bittet sie Mitcamper Twenty4Tim um Hilfe. Blöd nur, dass er selbst Angst vor Spinnen hat und ihr nicht dabei helfen kann, das Insekt zu entfernen. Dafür bietet er ihr jedoch einen anderen, freundschaftlichen Service an: Er begleitet sie in die Toilette.

Jap, richtig gelesen. IN die Toilette. Während Leyla kackt. Und das, was uns am meisten an dieser Situation überrascht hat, war, wie selbstverständlich das für beide war. Haben wir etwa einen Trend verpasst, bei dem es „cool“ ist, sich gegenseitig beim großen Geschäft anzufeuern? Flutscht es so besser? Und was bitte, ist mit dem Geruch und dem Darm-Soundtrack, der in dieser Situation nicht zu kurz kommt? Für Tim und Leyla offenbar überhaupt kein Problem. Deshalb haben wir in der miss-Community nachgefragt, ob Pärchen-Kacken, Couple-Pooping oder wie auch immer man das nennen mag, wirklich etwas ist, was Leute so machen.

DAS sagt die miss-Community zum Kack-Trend

Unsere Frage: Ist gemeinsam ‚kacken gehen‘ eine Sache, die heute selbstverständlich ist? Eure Antworten waren zwar gemischt, einige haben uns aber doch mit ihren puren Antworten ehrlich überrascht.

Diese Userin hat gleich mit mehreren Störenfrieden zu kämpfen, während sie ihr großes Geschäft verrichtet:

„Ich kacke schon seit 5 Jahren nicht mehr alleine, 1. wegen meinem Bruder, 2. hab ich zwei Katzen und wenn mein Freund baden ist […] ist es mir auch egal ob er drin liegt, ich geh einfach.“

So einfach kann es sein, wenn es nach dieser Person geht:

„Aber wenn es sein muss und er ist duschen …. Was raus muss muss raus.“

Eine andere Nutzerin ist noch etwas hin- und hergerissen:

„Ich dachte auch, ich könnte es nicht und hab mich auch geweigert. Da es meinem Mann aber schlicht egal ist und er auch die Tür offen dabei lässt, hat sich das bei mir dadurch auch irgendwie eingeschlichen. Also man könnt ja froh sein, dass es einem weniger egal ist, aber anderseits denk ich mir auch so, dass es irgendwie seltsam ist … Aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, dass wir sowieso alles voneinander kennen.“

Über eine Sache kann sie aber dennoch nicht hinwegsehen:

„Meine absolute Grenze ist dann die, wenns ums wischen geht, da hörts dann auf.“

Besonders Haustiere sind offenbar gerne in der Nähe von Personen, die gerade kacken, wie diese Person beweist:

„Mit Kindern, Katze, Hund alleine zu gaxen quasi unmöglich, die erzählen mir da immer besonders viel und gerne.“

Auch hier gibt es einen Fall von tierischem Publikum:

„Ich hab zwei Katzen und einen Chihuahua…. alleine Kacken war seit Jahren kein Ding mehr für mich.“

Diese Userin hat bis heute ein Traum aus der Vergangenheit:

„Boa, ich habs auch immer gehasst, wenn ich aufs Klo ging und meine Freundinnen mitkamen.“

Folgende drei Nutzerinnen haben allerdings eine eindeutige Meinung zum gemeinsamen Kacken: absolutely not!

„Auf keinen Fall. Gibt Dinge die privat bleiben sollten.“

„Da verschließt sich mein Körper und möchte das nicht und ich auch nicht.“

„Ich bin seit 30 Jahren verheiratet, aber gemeinsam kacken – nein danke!“